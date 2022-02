PSL 2022, Shaheen Afridi Vs Shahid Afridi: जब आमने-सामने आए ‘ससुर-दामाद’, देखने को मिली शाहीन-शाहिद की जंग

PSL 2022, Shaheen Afridi Vs Shahid Afridi: पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में सोमवार को जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला. लाहौर कलंदर ने 200 से ज्यादा का स्कोर बनाया, लेकिन जवाब में क्वेटा ग्लेडियेटर्स की ओर से जेसन रॉय ने तूफानी शतक जड़कर अपनी टीम को जीत दिला दी. बेहतरीन खेल के अलावा ये मुकाबला एक और वजह की ओर से भी दिलचस्प रहा.



क्योंकि यहां पर ससुर और दामाद की लड़ाई चल रही थी. जी, लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन शाह आफरीदी और क्वेटा ग्लेडियेटर्स के स्टार खिलाड़ी शाहिद आफरीदी. एक पाकिस्तान के गुजरे वक्त का सितारा और दूसरा आने वाले वक्त का सुपरस्टार.

Remember when this happened? 🤯

It’s Lala vs Shaheen today. #HBLPSL7 l #LevelHai l #QGvLQ pic.twitter.com/tPv4f1gurL