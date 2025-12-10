IND vs SA 1st T20i Stats records full list: भारत ने साउथ अफ्रीका को 9 द‍िसंबर (मंगलवार) को कटक टी20 में धोकर रख दिया. पहले खेलते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर्स में 175/6 का स्कोर खड़ा किया. जवाब में अफ्रीकी टीम महज 12.3 ओवर्स में ढेर किया.

इस मुकाबले में भारतीय टीम के जीत के सबसे बड़े सुपरस्टार हार्द‍िक पंड्या रहे. ज‍िन्होंने 28 गेंदों में नाबाद ताबड़तोड़ 59 रन बनाए. वहीं बाद में एक विकेट भी लिया. साउथ अफ्रीका इस मुकाबले में जिस तरह हारी, वो याद नहीं रखना चाहेगी. वहीं भारत की यह जीत कई मायनों में खास रही. इस मैच में जसप्रीत बुमराह ने अपने 100 टी20 विकेट पूरे किए, वहीं हार्द‍िक पंड्या ने अपने 100 छक्के पूरे किए. आइए नजर डाल लेते हैं, ऐसे ही 8 रिकॉर्ड पर...

An emphat­ic win in the #INDvSA T20I series opener 🥳#TeamIndia register a 1⃣0⃣1⃣-run victory in Cuttack to go 1⃣-0⃣ up 🙌





1- कटक T20I में साउथ अफ्रीका महज 74 रन पर ऑलआउट हो गई. यह उनका पुरुष T20I में अब तक का सबसे कम स्कोर है. इससे पहले उनका न्यूनतम स्कोर 2022 में राजकोट में भारत के खिलाफ 87 था.अफ्रीका के चार में से तीन सबसे कम स्कोर भारत के खिलाफ ही बने हैं.

2- भारत ने 100+ रन के अंतर से जीत दर्ज करने का काम नौवीं बार किया है, जो दुनिया में दूसरा सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड है. इससे ज्यादा (10 जीत) सिर्फ कनाडा के नाम हैं. भारत की सभी बड़ी जीतें फुल-मेंबर टीमों के खिलाफ आई हैं. वहीं, साउथ अफ्रीका को T20I में छठी बार 100+ रन के अंतर से हार मिली है. किसी भी फुल-मेंबर टीम से सबसे ज्यादा. इनमें से तीन हार भारत के खिलाफ ही हैं.

3- जसप्रीत बुमराह ने T20I में 100 विकेट पूरे कर लिए हैं. यह उपलब्धि हासिल करने वाले वो अर्शदीप सिंह (107) के बाद दूसरे भारतीय बने हैं. बुमराह अब उन पांच गेंदबाजों की एलीट लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं, जिनके टेस्ट, ODI और T20 तीनों फॉर्मेट में 100+ विकेट हैं. इस क्लब में लसिथ मलिंगा, शाकिब अल हसन, टिम साउदी और शाहीन आफरीदी पहले से मौजूद हैं.

4- हार्दिक पंड्या ने T20I में 100 छक्के पूरे कर लिए. वे ऐसा करने वाले चौथे भारतीय हैं. इन छक्कों में से 66 छक्के डेथ ओवर्स (17-20) में आए हैं, जो इस फेज में किसी भी बल्लेबाज के सबसे ज्यादा हैं.

5- डेविड मिलर को हार्दिक ने T20 क्रिकेट में 8 बार आउट किया है] यह किसी भी गेंदबाज द्वारा मिलर के खिलाफ सबसे ज्यादा है. T20I में हार्दिक ने उन्हें छह बार आउट किया है, जबकि कोई अन्य गेंदबाज मिलर को तीन बार से ज्यादा आउट नहीं कर पाया है.

6- अर्शदीप सिंह ने T20I के पहले छह ओवरों में 47 विकेट लिए हैं, जो भारत की ओर से भुवनेश्वर कुमार के साथ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा हैं. इस फेज में दुनिया में उनसे ज्यादा विकेट सिर्फ साउदी, अफरीदी, करण KC और मार्क अडायर ने लिए हैं.

7- हार्दिक ने T20I में नंबर 6 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए तीन फिफ्टी+ स्कोर बनाए हैं, जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज से सबसे ज्यादा है. उनकी सभी छह T20I फिफ्टी नंबर 5 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए आई हैं. उनके बाद इस लिस्ट में रिंकू सिंह हैं, जिनकी तीन फिफ्टी हैं.

8- T20I में किसी भारतीय विकेटकीपर के सबसे ज्यादा श‍िकार महेंद्र सिंह धोनी के नाम है, ज‍ितेश इससे बेहद मामूली अंतर से चूक गए.

टी20 में भारत की ओर से सबसे ज्यादा एक मैच में श‍िकार

5 - एमएस धोनी बनाम इंग्लैंड, ब्रिस्टल, 2018

4 - एमएस धोनी बनाम अफगान‍िस्तान, ग्रोस आइलेट, 2010

4 - एमएस धोनी बनाम अफगान‍िस्तान, कोलंबो (RPS), 2012

4 - एमएस धोनी बनाम श्रीलंका, कटक, 2017

4 - दिनेश कार्तिक बनाम इंग्लैंड, साउथैम्प्टन, 2022

4 - जितेश शर्मा बनाम साउथ अफ्रीका, कटक, 2025

T20I में भारत के खिलाफ सबसे कम ऑल-आउट टोटल

57 - UAE, दुबई, 2025

66 - न्यूजीलैंड, अहमदाबाद, 2023

70 - आयरलैंड, डबलिन (मलाहाइड), 2018

74 - साउथ अफ्रीका, कटक, 2025

80 - इंग्लैंड, कोलंबो (RPS), 2012

T20I में SA का 100 से कम ऑल-आउट टोटल

74 बनाम भारत, कटक, 2025

87 बनाम भारत, राजकोट, 2022

89 बनाम ऑस्ट्रेल‍िया, जोहान‍िसबर्ग , 2020

95 बनाम भारत, जोहान‍िसबर्ग , 2023

96 बनाम ऑस्ट्रेल‍िया, केप टाउन, 2020

98 बनाम श्रीलंका , कोलंबो (RPS), 2018

साउथ अफ्रीका अब तक छह T20I 100 से ज्यादा रन के अंतर से हार चुका है, जिनमें से तीन भारत से हारे हैं,

