IND vs SA 1st T20i Stats records full list: भारत ने साउथ अफ्रीका को 9 दिसंबर (मंगलवार) को कटक टी20 में धोकर रख दिया. पहले खेलते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर्स में 175/6 का स्कोर खड़ा किया. जवाब में अफ्रीकी टीम महज 12.3 ओवर्स में ढेर किया.
इस मुकाबले में भारतीय टीम के जीत के सबसे बड़े सुपरस्टार हार्दिक पंड्या रहे. जिन्होंने 28 गेंदों में नाबाद ताबड़तोड़ 59 रन बनाए. वहीं बाद में एक विकेट भी लिया. साउथ अफ्रीका इस मुकाबले में जिस तरह हारी, वो याद नहीं रखना चाहेगी. वहीं भारत की यह जीत कई मायनों में खास रही. इस मैच में जसप्रीत बुमराह ने अपने 100 टी20 विकेट पूरे किए, वहीं हार्दिक पंड्या ने अपने 100 छक्के पूरे किए. आइए नजर डाल लेते हैं, ऐसे ही 8 रिकॉर्ड पर...
An emphatic win in the #INDvSA T20I series opener 🥳#TeamIndia register a 1⃣0⃣1⃣-run victory in Cuttack to go 1⃣-0⃣ up 🙌— BCCI (@BCCI) December 9, 2025
Scorecard ▶️ https://t.co/tiemfwcNPh@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/mw3oxC5AHw
टी20 में भारत की ओर से सबसे ज्यादा एक मैच में शिकार
5 - एमएस धोनी बनाम इंग्लैंड, ब्रिस्टल, 2018
4 - एमएस धोनी बनाम अफगानिस्तान, ग्रोस आइलेट, 2010
4 - एमएस धोनी बनाम अफगानिस्तान, कोलंबो (RPS), 2012
4 - एमएस धोनी बनाम श्रीलंका, कटक, 2017
4 - दिनेश कार्तिक बनाम इंग्लैंड, साउथैम्प्टन, 2022
4 - जितेश शर्मा बनाम साउथ अफ्रीका, कटक, 2025
T20I में भारत के खिलाफ सबसे कम ऑल-आउट टोटल
57 - UAE, दुबई, 2025
66 - न्यूजीलैंड, अहमदाबाद, 2023
70 - आयरलैंड, डबलिन (मलाहाइड), 2018
74 - साउथ अफ्रीका, कटक, 2025
80 - इंग्लैंड, कोलंबो (RPS), 2012
5⃣9⃣* with the bat 😎— BCCI (@BCCI) December 9, 2025
1⃣/1⃣6⃣ with the ball 🙌
For his impactful all-round show, Hardik Pandya is the Player of the Match 🏆
Scorecard ▶️ https://t.co/tiemfwcNPh #TeamIndia | #INDvSA | @hardikpandya7 | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/4h9qRD2T3L
T20I में SA का 100 से कम ऑल-आउट टोटल
74 बनाम भारत, कटक, 2025
87 बनाम भारत, राजकोट, 2022
89 बनाम ऑस्ट्रेलिया, जोहानिसबर्ग , 2020
95 बनाम भारत, जोहानिसबर्ग , 2023
96 बनाम ऑस्ट्रेलिया, केप टाउन, 2020
98 बनाम श्रीलंका , कोलंबो (RPS), 2018
साउथ अफ्रीका अब तक छह T20I 100 से ज्यादा रन के अंतर से हार चुका है, जिनमें से तीन भारत से हारे हैं,