भारत-PAK मैच में कीट-पतंगों का दखल, काफी देर तक रुका रहा खेल, VIDEO

आईसीसी वूमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के हाई-वोल्टेज मुकाबले में 5 अक्टूबर (रविवार) को भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से हुआ है. कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में आयोजित इस मैच में अजीब घटना देखने को मिली. भारतीय पारी के दौरान कीट-पतंगों की वजह से खेल को 15 मिनट के लिए रोकना पड़ा.

बता दें कि कोलंबो और आसपास के इलाकों में हालिया दिनों में काफी बारिश हुई है, ऐसे में कीड़े-मकोड़े का आना लाजिमी था. कीड़े-मकोड़े ने आर. प्रेमदासा स्टेडियम में धावा बोल दिया. ग्राउंड स्टाफ ने कीट नियंत्रण स्प्रे का छिड़काव किया, जिसके बाद आगे का खेल हुआ.

कीट-पतंगों के चलते खासकर पाकिस्तानी टीम काफी परेशान दिखीं. भारतीय पारी में 28वें ओवर के दौरान तो कीड़े-मकोड़े ने फील्डिंग टीम के खिलाड़ियों को खासा परेशान किया. नाशरा संधू अपने तौलिये से कीड़े भगा रही थीं. वहीं कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी अंपायर के पास गए, जिससे खेल में देरी हुई.

उसी ओवर में पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना और सलामी बल्लेबाज मुनीबा अली ने स्प्रे का छिड़काव किया, लेकिन कीड़े-मकोड़े कम नहीं हुए. इस दौरान कमेंटेटर्स और दर्शकों के चेहरे पर हंसी देखी गई. कीड़े-मकोड़े जब कम नहीं हुए तो 34वें ओवर के बाद खेल को स्टॉप करना पड़ा.

मुकाबले में पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर्स में 247 रनों का स्कोर खड़ा किया. हरलीन देयोल ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए. वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने तूफानी अंदाज दिखाते हुए सिर्फ 20 गेंदों पर नाबाद 35 रनों का योगदान दिया. जेमिमा रोड्रिग्स (32 रन) और दीप्ति शर्मा (20 रन) ने भी उपयोगी इनिंग्स खेलीं.

भारतीय टीम का वूमेन्स क्रिकेट में पाकिस्तानी टीम पर दबदबा रहा है. भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले से पहले तक 11 ओडीआई मैच खेले थे और सभी में जीत हासिल की. यानी भारत का विनिंग प्रतिशत 100 है. टी20 इंटरनेशनल में भी भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तानी टीम पर बढ़त बनाई रखी है. दोनों के बीच 16 वूमेन्स टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए. इस दौरान भारत ने 13 और पाकिस्तान ने 3 मुकाबलों में जीत हासिल की.

