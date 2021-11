Ind Vs Nz, Kanpur Test: टीम इंडिया के मेन्यू पर बवाल, ‘हलाल’ खाने को लेकर ट्विटर पर फूटा लोगों का गुस्सा

Ind Vs Nz, Kanpur Test: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच कानपुर में खेला जाना है. 25 नवंबर से शुरू हो रहे इस मैच के लिए हाल ही में टीम के लिए मेन्यू बताया गया था.

कानपुर में खिलाड़ियों को बीफ सर्व नहीं किया जाएगा, जबकि हलाल मीट सर्व किया जाएगा. इसी को लेकर अब बवाल हुआ है, सोशल मीडिया पर इस मसले पर लोग BCCI पर भड़क गए हैं.



दरअसल, मंगलवार सुबह से ही सोशल मीडिया पर #BCCI_Promotes_Halal ट्रेंड हो रहा है, यहां लोगों द्वारा बीसीसीआई पर हलाल मीट प्रमोट करने का आरोप लगाया जा रहा है. भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं द्वारा भी इस विवाद पर कमेंट किया गया है और बीसीसीआई पर निशाना साधा गया है.



बीजेपी के प्रवक्ता गौरव गोयल ने अपने ट्वीट में लिखा कि बीसीसीआई को हलाल प्रमोट नहीं करना चाहिए. एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि बीसीसीआई ये याद रखे कि बोर्ड भारत में बना हुआ है, पाकिस्तान में नहीं.

#BCCI is putting country in trouble by giving halal meat to Indian cricketers !



🤔Whose conspiracy is this ? This should be explored !#BCCI_Promotes_Halal@SGanguly99 pic.twitter.com/Vo4OTRg6sH