Ind Vs Nz 2nd T20 Live Score: माउंट माउंगानुई में बारिश रुकी, थोड़ी देर में भारत-न्यूजीलैंड दूसरे टी-20 का टॉस

भारत की संभावित प्लेइंग-11: शुभमन गिल, ईशान किशन, संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक

न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग-11: फिन एलेन, डेवॉन कॉन्वे, केन विलियमसन, ग्लेन फिलिप्स, डिरेल मिचेल, जेम्स नीशम, मिचेल सैंटनर, टिम साउदी, एडम मिल्ने, लॉकी फर्ग्युसन, ब्लेयर टिकनर

#TeamIndia members warming up ahead of the 2nd T20I against New Zealand.#NZvIND pic.twitter.com/sy9BW6hKY8