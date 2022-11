सूर्यकुमार यादव का शतक: आखिरी 19 बॉल में ठोक दिए 61 रन, मचाई ऐसी तबाही कि उड़ गए होश

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव के बल्ले से रन बरसना जारी है. साल 2022 में टीम इंडिया के लिए उनसे ज्यादा रन किसी ने नहीं बनाए हैं और इसका एक और नज़ारा रविवार को देखने को मिला. न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टी-20 मैच में सूर्यकुमार यादव ने सेंचुरी जड़ी, यह उनके करियर का दूसरा शतक रहा.

भारत ने यहां पहले बल्लेबाजी की और 191 का स्कोर बनाया. तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए सूर्यकुमार यादव ने सिर्फ 51 बॉल में 111 रन बना दिए, जिसमें 11 चौके और 7 छक्के शामिल रहे. इस दौरान सूर्यकुमार यादव का स्ट्राइक रेट 217 का रहा था.

पारी के आखिर में रोकना हुआ मुश्किल

आखिरी के पांच ओवर में सूर्यकुमार यादव ने पूरी तरह से तबाही मचा दी और हर ओर शॉट खेले. इसका अंदाजा आंकड़ों से ही लगाया जा सकता है क्योंकि सूर्या ने अपनी फिफ्टी 32 बॉल में पूरी की थी, जबकि 49 बॉल में उनका शतक हो गया था. साथ ही पारी खत्म होने पर वह 51 बॉल में 111 रन बना चुके थे. अपनी पारी की आखिरी 19 बॉल में उन्होंने कुल 61 रन बनाए.

भारत के लिए टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा स्कोर

• 122- विराट कोहली

• 118- रोहित शर्मा

• 117- सूर्यकुमार यादव

• 111- सूर्यकुमार यादव

• 111- रोहित शर्मा

