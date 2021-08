टीम इंडिया के मिशन इंग्लैंड की शुरुआत आज से, पहले टेस्ट में ये हो सकती है प्लेइंग 11

एक लंबे ब्रेक के बाद भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) एक बार फिर मैदान में होगी. इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैच की सीरीज़ (India Vs England Test Series) की शुरुआत बुधवार से हो रही है. भारतीय समयानुसार दोपहर 3.30 बजे नॉटिंघम में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच की शुरुआत होनी है, जहां भारतीय टीम की नज़र इतिहास रचने पर होगी.



कप्तान विराट कोहली की अगुवाई में भारतीय टीम इंग्लैंड में करीब डेढ़ दशक के बाद सीरीज़ जीत के इरादे से उतरेगी. वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में न्यूज़ीलैंड के हाथों हार के बाद भारतीय टीम का ये पहला टेस्ट मैच होगा.



Preparations ✅



Stage Set 👌



It's a matter of few hours before we witness the LIVE action from Trent Bridge 👏 👏 #TeamIndia #ENGvIND



ARE YOU READY❓ pic.twitter.com/QrGYqoCtFE