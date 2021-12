Team India 36 All Out: वो डरावनी पारी...आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया के सामने 36 पर ऑलआउट हुई थी टीम इंडिया

Team India 36 All Out: भारतीय टीम इस वक्त साउथ अफ्रीका में है, जहां वह 26 दिसंबर से टेस्ट सीरीज़ खेलेगी. अभी तक टीम इंडिया ने अफ्रीका में कोई सीरीज़ नहीं जीती है, ऐसे में इस बार इतिहास रचने का मौका है.

लेकिन आज ही के दिन ठीक एक साल पहले यानी 19.12.2020 को कुछ ऐसा हुआ था, जिसे टीम इंडिया हमेशा के लिए भुला देना चाहेगी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए टीम इंडिया सिर्फ 36 रनों पर ऑलआउट हो गई थी, जो टीम इंडिया का टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम स्कोर है.

दरअसल, एडिलेड में भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ का पहला मुकाबला खेला जा रहा था. टीम इंडिया ने इस मैच में पहले बैटिंग की और सिर्फ 244 रनों पर ऑलआउट हो गई. पहली पारी में कप्तान विराट कोहली ने 74 रनों की शानदार पारी खेली और टीम इंडिया को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. टीम इंडिया के बॉलर्स ने इसके बाद कमाल कर दिया, ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 191 पर ऑलआउट किया.

रविचंद्रन अश्विन के कमाल, जसप्रीत बुमराह और उमेश यादव की धार के आगे कंगारू टीम टिक ही नहीं सकी. पहली पारी में टीम इंडिया को बढ़त मिली, तब ऐसा लगा कि इस टेस्ट पर टीम इंडिया का कब्जा हो जाएगा.

मैच का वो तीसरा दिन...

लेकिन मैच के तीसरे दिन जो हुआ, उसका किसी को अंदेशा भी नहीं था. भारत की दूसरी पारी शुरू हुई और चौथे ओवर में पृथ्वी शॉ का विकेट गिरा. इसके बाद तो मानो ऑस्ट्रेलिया की आंधी में पूरी टीम इंडिया उड़ गई और देखते ही देखते 36 रनों पर पूरी टीम ऑलआउट हो गई. बाद में ऑस्ट्रेलिया ने इसी दिन 93 रन बनाकर मैच में जीत हासिल कर ली.

दूसरी पारी में टीम इंडिया का स्कोर बोर्ड

(कुल स्कोर- 36 रन)

• 4 रन- पृथ्वी शॉ

• 9 रन- मयंक अग्रवाल

• 2 रन- जसप्रीत बुमराह

• 0 रन- चेतेश्वर पुजारा

• 4 रन- विराट कोहली

• 0 रन- अजिंक्य रहाणे

• 8 रन- हनुमा विहारी

• 4 रन- ऋद्धिमान साहा

• 0 रन- रविचंद्रन अश्विन

• 4 रन- उमेश यादव (नाबाद)

• 1 रन- मोहम्मद शमी (रिटायर्ड हर्ट)

ऐसे गिरे थे टीम इंडिया के विकेट:

• 1-7 पृथ्वी शॉ (3.1 ओवर)

• 2-15 जसप्रीत बुमराह (7.6 ओवर)

• 3-15 चेतेश्वर पुजारा (11.2 ओवर)

• 4-15 मयंक अग्रवाल (12.1 ओवर)

• 5-15 अजिंक्य रहाणे (12.5 ओवर)

• 6-19 विराट कोहली (13.4 ओवर)

• 7-26 ऋद्धिमान साहा (18.4 ओवर)

• 8-26 रविचंद्रन अश्विन (18.5 ओवर)

• 9-31 हनुमा विहारी (20.1 ओवर)

• 10-36 मोहम्मद शमी (रिटायर्ड हर्ट) (21.2 ओवर)

