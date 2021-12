Ashes 2021: होटल में रात को 1 बजे भी शैडो बैटिंग कर रहा था यह बल्लेबाज, Wife ने शेयर किया Video

Ashes 2021: ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 5 टेस्ट की एशेज सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. मेजबान टीम अब दूसरे टेस्ट को भी अपने शिकंजे में लेने की कोशिश में जुटी है. इसकी तैयारी को लेकर दूसरे टेस्ट के कप्तान स्टीव स्मिथ कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते. यही कारण है कि वे देर रात को भी होटल के अपने रूम में शैडो प्रैक्टिस कर रहे हैं.

रूम में देर रात को शैडो प्रैक्टिस करते हुए उनकी पत्नी Dani Willis ने एक वीडियो बनाया, जिसे सोशल मीडिया पर भी शेयर किया था. वीडियो कैप्शन के जरिए Dani Willis ने बताया कि स्टीव स्मिथ अपने नए बैट को चैक करने के लिए रात को 12.55 बजे शैडो प्रैक्टिस कर रहे. इस वीडियो को ऑस्ट्रेलिया के स्पोर्ट्स रिपोर्टर Nic Savage ने भी ट्विटर पर शेयर किया.

एडिलेड टेस्ट के दौरान ही स्मिथ ने शैडो प्रैक्टिस की

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट एडिलेड में खेला जा रहा है. इस डे-नाइट टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 473 के स्कोर पर अपनी पहली पारी घोषित कर दी. जवाब में इंग्लैंड की टीम 236 रन पर ऑलआउट हो गई. इस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 237 रन की बढ़त बनाई. मैच में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट पर 45 रन बना लिए थे. यानी टीम ने तीसरे दिन ही दूसरी पारी में इंग्लैंड पर कुल 282 रन की मजबूत लीड बना ली थी.

चौथे दिन स्टीव स्मिथ को बल्लेबाजी के लिए आना था. इसी कारण उन्होंने देर रात को ही अपने नए बैट को चेक किया. वीडियो में देखा जा सकता है कि स्मिथ बैट पर अच्छी तरह ग्रिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं. बीच में बैट को बारिकी से देखते भी हैं. हालांकि रूम में जगह कम दिख रही है, लेकिन स्मिथ अपने काम में मग्न हैं. पीछे टीवी भी चल रही है.

Steve Smith’s wife catches him shadow batting at 1am in their hotel room.



📸 Instagram/dani_willis #Ashes pic.twitter.com/5COJlUWiJt