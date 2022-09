India vs Australia: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच कब-कहां होगा पहला मैच, जानिए सभी सवालों के जवाब

India vs Australia: टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच आज (20 सितंबर) मोहाली में खेला जाना है. अगले महीने होने वाले टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम के लिए यह सीरीज काफी अहम है. टीम इंडिया के लिए अब किसी भी प्रकार की गलती की गुंजाइश नहीं है.

ऑस्ट्रेलिया के बाद भारतीय टीम को अपने घर में साउथ अफ्रीका से भी सीरीज खेलना है. मगर अभी फैन्स के मन में यह सवाल जरूर होंगे कि भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला टी20 मैच कब और कहां देख पाएंगे. आइए जानते हैं ऐसे ही सवालों के जवाब...

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला मुकाबला कब होगा?

टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन टी20 की सीरीज का यह पहला मैच आज (20 सितंबर) होगा. मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7.00 बजे खेला जाएगा. मैच में टॉस शाम 6.30 बजे होगा.

भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज का पहला मैच कहां हो रहा है?

टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत दौरे पर आई है. दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज हो रही है. इसका पहला मैच मोहाली में खेला जाएगा. दूसरा टी20 मैच 23 सितंबर को नागपुर में और तीसरा टी20 मैच 25 सितंबर को हैदराबाद में होगा.

भारत-ऑस्ट्रेलिया का मैच कहां देख सकते हैं? (Where to watch India vs Australia T20 match)

भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच का प्रसारण स्टार नेटवर्क पर किया जा रहा है, ऐसे में स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर लाइव मैच देखा जाएगा. लाइव स्ट्रीमिंग होटस्टार पर होगी. इसके अलावा aajtak.in पर इस मैच से जुड़ी सभी कवरेज लगातार हो रही है, आपको यहां हर जानकारी मिलेगी.

टी-20 में क्या है भारत-ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 में अभी तक कुल 23 मैच खेले गए हैं, इनमें 13 में भारत की जीत हुई है, 9 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है. एक मैच बेनतीजा रहा था. दोनों टीमों के बीच भारतीय जमीन पर 7 टी20 मैच हुए. इसमें भारत ने 4 और ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैच जीते.

सीरीज के लिए भारत-ऑस्ट्रेलिया की टीमें

भारतीय टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पंड्या, रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव.

ऑस्ट्रेलियाई टीम: एरॉन फिंच (कप्तान), सीन एबॉट, एश्टन एगर, पैट कमिंस, टिम डेविड, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, जोश इंगलिस, ग्लेन मैक्सवेल, केन रिचर्डसन, डेनियल सैम्स, स्टीव स्मिथ, मैथ्यू वेड, एडम जाम्पा.