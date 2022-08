IND vs WI 3rd T20: तीसरे टी20 का बदल‌ गया टाइम, आज इतने बजे भिड़ेंगे भारत-वेस्टइंडीज

IND vs WI 3rd T20: टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज 1-1 की बराबरी पर है. दोनों टीमों के बीच सीरीज का तीसरा मैच आज (2 अगस्त) को खेला जाएगा. सीरीज के दूसरे मुकाबले की तरह इस मैच का भी समय बदला गया है.

यह मैच आज रात को 8 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू होना था, मगर इसमें बदलाव करते हुए डेढ़ घंटा बढ़ा दिया गया है. अब यह मैच रात 9.30 बजे शुरू होगा. इस मुकाबले के लिए आधा घंटा पहले यानी 9 बजे टॉस कराया जाएगा.

इसकी जानकारी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने खुद दी है. यह मुकाबला वेस्टइंडीज के ही सेंट किट्स और नेविस में खेला जाएगा. बता दें कि सीरीज का पहला मैच भारतीय टीम ने और दूसरा मुकाबला वेस्टइंडीज ने जीता था.

सीरीज के दूसरे वनडे का भी समय बदला था

इससे पहले सोमवार के खेले गए सीरीज के दूसरे मैच का भी समय बदला गया था. इस मैच को रात को 8 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू होना था, लेकिन टॉस तीन घंटे देरी से हुआ. दरअसल, टीम का सामान विलंब से पहुंचा था. क्रिकेट वेस्टइंडीज ने बयान में कहा, ‘क्रिकेट वेस्टइंडीज के नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों के कारण त्रिनिदाद से टीम का जरूरी सामान सेंट किट्स पहुंचने में काफी विलंब हुआ.'

