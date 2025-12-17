scorecardresearch
 
कोहरे की वजह से पहली बार रद्द हुआ इंटरनेशनल मैच? जानें कब-कब विलेन बना फॉग

लखनऊ में घने कोहरे और खराब दृश्यता के कारण भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टी20आई मुकाबला रद्द कर दिया गया. छह बार निरीक्षण के बाद अंपायरों ने खिलाड़ियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए खेल न कराने का फैसला लिया.

लखनऊ में घने कोहरे के चलते रद्द हुआ चौथा टी20 मैच (Photo: PTI)
लखनऊ में घने कोहरे के चलते रद्द हुआ चौथा टी20 मैच (Photo: PTI)

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मैच रद्द हो गया. घने कोहरे के कारण भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाने वाला चौथा टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला रद्द कर दिया गया. भारतीय टीम की जीत के साथ सीरीज अपने नाम करने की उम्मीद में बड़ी संख्या में दर्शक इकाना स्टेडियम पहुंचे थे और दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले की आस लगाए बैठे थे.

हालांकि, कोहरा इतना घना था कि अंपायरों ने छह बार मैदान का निरीक्षण करने के बाद यह फैसला किया कि मैच के लिए हालात अनुकूल नहीं हैं. मुकाबला रद्द किए जाने तक दोनों टीमें अपने-अपने ड्रेसिंग रूम में ही मौजूद थीं, क्योंकि तब तक तापमान भी काफी गिर चुका था. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि क्या यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार हुआ जब कोहरे की वजह से कोई मैच रद्द किया गया?

जानें कब-कब कोहरे के चलते रद्द हुआ मैच

इससे पहले भी ऐसा एक वाकया 1998 में फैसलाबाद में देखने को मिला था, जब पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच को कोहरे के कारण रद्द करना पड़ा था. सीरीज के तीसरे टेस्ट के दौरान फैसलाबाद में दोनों टीमों का स्वागत घने कोहरे ने किया था. दृश्यता इतनी कम हो गई थी कि दूसरे दिन के बाद अगली सुबह अधिकांश खिलाड़ी मैदान तक नहीं पहुंचे.

चौथे दिन अंपायरों ने अंततः मैच को पूरी तरह रद्द करने का फैसला किया. हालांकि, कई कमेंटेटर्स का मानना था कि यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया, क्योंकि दिन के बाद के हिस्से में हालात में सुधार देखा गया था. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को भी दिसंबर महीने में फैसलाबाद जैसे शहर में टेस्ट मैच आयोजित करने को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, जो सर्दियों के दौरान लगातार कोहरे के लिए जाना जाता है. कुछ वैसा ही जैसा दिसंबर में लखनऊ में मैच कराने को लेकर बीसीसीआई को आलोचना झेलनी पड़ी.

इस निराशा के बावजूद जिम्बाब्वे के लिए यह नतीजा सकारात्मक रहा, क्योंकि मैच रद्द होने के साथ ही उसने अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीत दर्ज की. यह उनकी 15 असफल कोशिशों के बाद मिली ऐतिहासिक सफलता थी.

19 दिसंबर को अहमदाबाद में मैच

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का आखिरी मैच 19 दिसंबर यानी शुक्रवार को अहमदाबाद में खेला जाएगा. सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे है. ऐसे में अहमदाबाद में होने वाला मैच सीरीज जीत के लिहाज से जहां टीम इंडिया के लिए अहम होगा. वहीं मेहमान टीम इस मैच को जीतकर सीरीज को 2-2 की बराबरी पर खत्म करना चाहेगी.

---- समाप्त ----
