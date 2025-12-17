scorecardresearch
 
IND vs SA: एक महीने में दूसरी बार इंजर्ड हुए शुभमन गिल, प्लेइंग 11 से OUT... वर्ल्ड कप से पहले भारत को झटका

टी20 विश्व कप में अब दो महीने से भी कम समय बचा है, ऐसे में डिफेंडिंग चैंपियन भारत चाहेगा कि गिल की चोट बड़ी न हो. वर्ल्ड कप से पहले भारत के पास इस मैच के बाद केवल 6 टी20 मैच बचे हैं. वहीं, गिल को ये चोट ऐसे समय में लगी है जब वह खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं.

शुभमन गिल लखनऊ में होने वाले टी20 से बाहर (Photo: ITG)

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच चौथा मुकाबला आज लखनऊ में हो रहा है. लेकिन इस मुकाबले में टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर सामने आई है. टीम के उपकप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले से बाहर हैं. लेकिन उनके प्लेइंग इलेवन से बाहर होने की वजह फॉर्म नहीं बल्कि इंजरी है. बताया जा रहा है कि गिल को पैर में इंजरी हुई है. ये टीम इंडिया के लिए बेहद चिंताजनक है क्योंकि भारत को टी20 वर्ल्ड कप से पहले केवल 6 मैच और खेलने हैं.

वहीं, गिल इस सीरीज में इंजरी के बाद ही आए थे. इससे पहले वह अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट के दौरान भी चोटिल हुए थे. तब उन्हें गले में चोट लगी थी. जिसके चलते वह टेस्ट और वनडे सीरीज से बाहर हुए थे. गिल को टी20 वर्ल्ड कप देखते हुए इस सीरीज में बुलाया गया था. यानी एक महीने में गिल दोबारा इंजर्ड हुए हैं.

वर्ल्ड कप से पहले केवल 6 मैच

टी20 विश्व कप में अब दो महीने से भी कम समय बचा है, ऐसे में डिफेंडिंग चैंपियन भारत चाहेगा कि गिल की चोट बड़ी न हो. वर्ल्ड कप से पहले भारत के पास इस मैच के बाद केवल 6 टी20 मैच बचे हैं. वहीं, गिल को ये चोट ऐसे समय में लगी है जब वह खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. इस साल गिल के बल्ले से टी20 में फिफ्टी नहीं आई है.

उनके लगातार खराब प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर करने और संजू सैमसन को मौका देने की भी बात उठ रही थी. बता दें कि अक्षर पटेल पहले ही बीमारी के कारण सीरीज से बाहर हैं. 

---- समाप्त ----
