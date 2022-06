IND vs SA T20: प्रैक्टिस में असली मैच का मजा, टीम इंडिया की ट्रेनिंग देखने पहुंचे हजारों लोग

टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच पांच टी20 मैचों की सीरीज जारी है. इसका दूसरा मैच 12 जून को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा. मुकाबले के लिए दोनों टीमें शुक्रवार शाम को ही कटक पहुंच गईं और शनिवार से प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है.

बड़ी बात यह रही कि प्रैक्टिस के दौरान भी खिलाड़ियों को असली मैच जैसा मजा आया. इसका कारण है कि ट्रेनिंग के दौरान भी स्टेडियम में फैन्स को एंट्री दी गई. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कुछ फोटोज शेयर किए, जिसमें भारतीय प्लेयर प्रैक्टिस कर रहे और फैन्स स्टैंड में बैठकर इसको चीयर करते दिख रहे.

पंत और पंड्या के शॉट पर फैन्स ने चीयर किया

बीसीसीआई ने एक वीडियो भी शेयर किया. इसमें सीरीज के लिए कप्तान बनाए गए विकेटकीपर बैटर ऋषभ पंत और उपकप्तान हार्दिक पंड्या को बैटिंग की प्रैक्टिस करते दिखाया गया. वीडियो में पंत और पंड्या लंबे शॉट लगा रहे, जिन्हें स्टेडियम में बैठे फैन्स चीयर करते दिखाई दे रहे. फैन्स की आवाजें साफ सुनाई दे रही हैं.

🔊 Sound 🔛



Some cracking hits from the Captain and Vice-captain get the crowd going. 👌 👌#TeamIndia | #INDvSA | @RishabhPant17 | @hardikpandya7 | @Paytm pic.twitter.com/JoRKKzwvpJ