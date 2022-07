IND vs ENG Test Match Live Scores: एजबेस्टन टेस्ट में भारत मजबूत, इंग्लैंड पर 257 की बढ़त, चेतेश्वर पुजारा ने जड़ी फिफ्टी

इंग्लैंड की पहली पारी को 284 रनों पर सिमट गई है. इसके चलते भारत को पहली पारी के आधार पर 132 रनों की अहम बढ़त हासिल हुई. इंग्लैंड की ओर से जॉनी बेयरस्टो ने सबसे ज्यादा 106 और सैम बिलिंग्स ने 36 रनों का योगदान दिया. भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने चार और जसप्रीत बुमराह ने तीन विकेट चटकाए. अब दूसरी पारी में भारत बड़ा स्कोर बनाकर इंग्लैंड को मुकाबले से बाहर करना चाहेगा.

That's the end of England's first innings as they are bowled out for 284 runs.



Four wickets for @mdsirajofficial, three for @Jaspritbumrah93, two for @MdShami11 and a wicket for @imShard.



