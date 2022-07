Virat Kohli Fight: ‘मुंह बंद करके बैटिंग करो..’, जॉनी बेयरस्टो से भिड़े विराट कोहली, अंपायर्स को करना पड़ा बीच-बचाव

भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन टेस्ट में फुल रोमांच देखने को मिल रहा है. शुरुआती दो दिन में भारतीय टीम ने इस मैच में बढ़त बनाई हुई है और तीसरे दिन की शुरुआत एक तीखी बहस के साथ हुई. इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली के बीच मैदान पर बहस हो गई. जिसके बाद अंपायर्स को बीच-बचाव करना पड़ा.



दरअसल, तीसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तब इंग्लैंड की तरफ से जॉनी बेयरस्टो और बेन स्टोक्स क्रीज़ पर आए. खेल शुरू होने के कुछ देर बाद जब मोहम्मद शमी बॉलिंग कर रहे थे, उस वक्त विराट कोहली और जॉनी बेयरस्टो में कुछ बातचीत हुई.

जॉनी बेयरस्टो से एक बॉल बीट हुई थी, जिसके बाद स्लिप में खड़े विराट कोहली ने कुछ कहा. इसपर जॉनी बेयरस्टो ने पलटवार किया तो विराट कोहली उनकी ओर बढ़ आए. इसके बाद दोनों में तीखी बहस हुई, जिसकी कुछ आवाज़ माइक पर भी आई. विराट कोहली कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मुझे मत बताओ क्या करना है, अपना मुंह बंद करो और बैटिंग करो.

