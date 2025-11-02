गौतम गंभीर का ये दांव काम कर गया... होबार्ट में भारतीय टीम ने कर दिया रिकॉर्डतोड़ रनचेज

भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार वापसी की है. रविवार (2 नवंबर) को होबार्ट के बेलेरीव ओवल में खेले गए मैच में भारत ने मेजबान टीम को 5 विकेट से हरा दिया. भारतीय टीम को जीत के लिए 187 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने 9 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने इस जीत के साथ ही पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है. टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला 6 नवंबर (गुरुवार) को गोल्ड कोस्ट में खेला जाना है.

होबार्ट टी20 मैच के लिए भारतीय टीम मैनेजमेंट ने तीन बड़े बदलाव किए थे. अर्शदीप सिंह, जितेश शर्मा और वॉशिंगटन सुंदर की प्लेइंग-11 में एंट्री हुई थी. वहीं हर्षित राणा, संजू सैमसन और कुलदीप यादव की प्लेइंग--11 से छुट्टी कर दी गई थी. टीम मैनेजमेंट का ये फैसला क्लिक कर गया. ये तीनों ही खिलाड़ी होबार्ट टी20 मैच में शानदार प्रदर्शन करके छा गए.

खास बात यह रही कि वॉशिंगटन सुंदर को रनचेज में जितेश शर्मा और शिवम दुबे से ऊपर बैटिंग के लिए भेजा गया. हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव का ये दांव पूरी तरह कामयाब रहा. सुंदर जब क्रीज पर उतरे तो भारत का स्कोर 111-4 था. यानी सूर्या ब्रिगेड पर दबाव था, लेकिन सुंदर ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अख्तियार किया और सारा प्रेशर हटा दिया. सुंदर ने जमकर बैटिंग की और भारत को जीत की मंजिल तक पहुंचाया.

वॉशिंगटन सुंदर ने चार छक्के और तीन चौके की मदद से सिर्फ 23 बॉल पर नाबाद 49 रन बनाए. जितेश शर्मा ने भी वॉशिंगटन सुंदर का बखूबी साथ दिया. जितेश ने 13 बॉल नाबाद 22 रन बनाए, जिसमें तीन चौके शामिल रहे. जितेश और सुंदर के बीच छठे विकेट के लिए नाबाद 43 रनों की साझेदारी हुई.

भारतीय टीम ने बना दिया ये रिकॉर्ड

बेलेरीव ओवल में भारतीय टीम पहली बार टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेलने उतरी थी और उसने पहले ही मैच में इतिहास रच दिया. बता दें कि इस मैदान पर टी20 इंटरनेशनल में ये किसी टीम का सबसे बड़ा सफल रनचेज रहा. इससे पहले टी20 वर्ल्ड कप 2022 में आयरलैंड ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 177 रनों का टारगेट चेज कर लिया था. अब भारत ने आयरलैंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 186 रन बनाए थे. कंगारू टीम के लिए टिम डेविड ने 74 और मार्कस स्टोइनिस ने 64 रनों का योगदान दिया. भारत की ओर से बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने कातिलाना गेंदबाजी करते हुए 4 ओवरों में 35 रन देकर तीन विकेट झटके. अर्शदीप सिंह को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

