Rahul Dravid, Ind Vs Sa: सेंचुरियन टेस्ट में कोच राहुल द्रविड़ को मिला सम्मान, ऐसे की चौथे दिन की शुरुआत

Rahul Dravid, Ind Vs Sa: साउथ अफ्रीका के सेंचुरियन में खेले जा रहे टेस्ट मैच में भारत की स्थिति मजबूत है. टेस्ट मैच के चौथे दिन की शुरुआत भारत के लिए और भी स्पेशल रही. टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ को यहां एक अहम सम्मान दिया गया और उनसे दिन की शुरुआत बेल बजवाकर की गई.



बीसीसीआई की ओर से जानकारी दी गई कि सेंचुरियन टेस्ट के चौथे दिन राहुल द्रविड़ ने परंपरा के मुताबिक बेल बजाई और उसके बाद खेल की शुरुआत हुई.

Just SuperSport Park traditions 👌



Head Coach, Rahul Dravid rung the bell before start of play on Day 4⃣#TeamIndia | #SAvIND pic.twitter.com/Rut3XEGXuf