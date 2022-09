India Women vs England Women: 'हम जबरदस्ती मैच खेले', इंग्लैंड से हारने पर भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर का खुलासा

India Women vs England Women: भारतीय महिला क्रिकेट टीम इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है. टीम ने यहां तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच गंवा दिया है. सीरीज के पहले ही मैच में इंग्लैंड की महिला टीम ने 9 विकेट से करारी शिकस्त दी है. इस तरह सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है.

चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर खेले गए इस मुकाबले में भारत की खराब बैटिंग और बॉलिंग के साथ बेहद खराब फील्डिंग भी देखी गई. कई कैच छोड़े और रन-बाउंड्री पर भी अंकुश नहीं लगा सके. मैच के बाद भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने चौंकाने वाला खुलासा किया है.

'ऐसा लगा जैसे हम जबरदस्ती मैच खेल रहे'

हरमनप्रीत ने कहा कि यह मैच खेलने के लिए हालात 100 प्रतिशत नहीं लग रहे थे. मैदान पूरा गीला था और खिलाड़ियों के चोटिल होने की भी पूरी संभावना थी. फिर भी हमने मैच खेला. ऐसा लग रहा था जैसे हम जबरदस्ती मैच खेल रहे हैं. हरमन ने बताया कि टीम की एक खिलाड़ी चोटिल भी हो गई थी. मैच में भारतीय टीम एक गेंदबाजी की कमी की साथ खेली.

हरमनप्रीत कौर ने मैच के बाद कहा, 'हम मैच में उम्मीद के मुताबिक रन नहीं बना सके. मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हम जबरदस्ती मैच खेल रहे हैं, क्योंकि मैच खेलने के लिए हालात 100 प्रतिशत सही नहीं थे.'

'यहां 100 प्रतिशत खेलने लायक स्थिति नहीं थी'

भारतीय कप्तान हरमन ने कहा, 'मैं खुश हूं कि लड़कियों ने अच्छा एफर्ट लगाया, जबकि मैच में चोटिल होने की पूरी संभावना थी. आपको भी ऐसी ही टीम और साथियों की जरूरत होती है, जो किसी भी स्थिति में खेल सकें. यहां 100 प्रतिशत खेलने लायक स्थिति नहीं थी.'

उन्होंने कहा, 'मैदान काफी ज्यादा गीला था और यहां चोटिल होने की संभावना भी ज्यादा थी. हमारा एक फील्डर चोटिल भी हुआ और हम एक गेंदबाज के बगैर मैच खेले. मुझे उम्मीद है कि हम शानदार वापसी करेंगे.'

That's that from the first T20I.



England chase down the target in 13 overs. Win by 9 wickets and go 1-0 up in the series.



Scorecard - https://t.co/F0BWspRvjN #ENGvIND pic.twitter.com/PV1MUjExDs