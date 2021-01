पिता के निधन के बाद हार्दिक पंड्या ने Twitter पर किया ये इमोशनल पोस्ट

भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने अपने पिता के निधन के एक दिन बाद ही सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट किया है. हार्दिक पंड्या और उनके भाई क्रुणाल पंड्या के पिता हिमांशु पंड्या का दिल का दौरा पड़ने से शनिवार सुबह निधन हो गया था. वह 71 साल के थे.

हार्दिक पंड्या के बड़े भाई क्रुणाल पंड्या सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी में बड़ौदा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे. वह बायो बबल से निकल कर टीम को छोड़कर घर रवाना हो गए थे. क्रुणाल पंड्या अपने परिवार के पास चले गए.

हार्दिक पंड्या ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट करते हुए लिखा, 'मेरे पिता, मेरे हीरो. आपको खो देने की बात को मानना जिंदगी की सबसे कठिन चीजों में से एक है, लेकिन आपने हमारे लिए इतनी बड़ी यादें छोड़ दी हैं कि हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि आप मुस्कुरा रहे हैं.'

My daddy

As I said to your yesterday

Your last one ride.

Now rest in peace my king

You were a Happy soul!



I will miss you everyday dad

Love you always pic.twitter.com/hUipWOdjxL