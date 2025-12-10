Hardik Pandya Mahieka Sharma Love story: भारत ने कटक टी20 में मंगलवार (9 द‍िसंबर) को साउथ अफ्रीका टीम को 101 रनों रौंद डाला. इस मुकाबले में हार्द‍िक पंड्या ने बल्ले के साथ गेंद से भी तूफानी प्रदर्शन किया. पंड्या ने सॉल‍िड प्रदर्शन करते हुए 28 गेंदों में नाबाद ताबड़तोड़ 59 रन बनाए. वहीं एक विकेट भी लिया. अपने प्रदर्शन की वजह से वजह से हार्द‍िक को 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी दिया गया.

और पढ़ें

वहीं इस मुकाबले में हार्द‍िक ने 100 टी20 छक्के मारने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. एशिया कप में क्वाड्रिसेप्स इंजरी (जांघ के आगे वाले हिस्से की मांसपेशी में लगी चोट) के चलते दो महीनों से ज्यादा समय तक क्रिकेट से पंड्या दूर रहे थे. इसके बाद कटक में उन्होंने जोरदार वापसी की.

पंड्या ने इस दौरान अपनी इंजरी पर भी बात की और अपने से जुड़े खास लोगों के बारे में भी वह बोले. BCCI (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) ने यह वीडियो शेयर किया था.

पंड्या ने कटक टी20 के बाद कहा- कई बार जब इंजरी होती है तो वो आपका टेस्ट लेती है, यह मेंटली आपको कई बार संदेह में भी डालती है. लेकिन इसके लिए मैं अपने प्र‍ियजनों (loved ones) का धन्यवाद देना चाहता हूं.

यह कहने के तुरंत बाद हार्द‍िक ने आगे कहा- मैं अपने पार्टनर को स्पेशल तौर पर मेंशन करना चाहता हूं, वो जब से मेरी जिंदगी (माहिका शर्मा का नाम नहीं लिया) में आई हैं, तब से चीजें मेरी जिंदगी में चीजें अच्छी हो रही हैं.

Advertisement

वीडियो देखें- 1:40 से लेकर 1:50 तक... जहां पंड्या ने पार्टनर पर की बात

माहिका शर्मा ने भी दिया हार्द‍िक के वीड‍ियो पर र‍िएक्शन...

वहीं BCCI द्वारा हार्द‍िक पंड्या के इस वीडियो पर उनकी पार्टनर और गर्लफ्रेंड माह‍िका शर्मा ने भी र‍िएक्ट किया. इससे एक तरह इस बात पर भी मोहर लग गई कि दोनों के बीच करीबी है.

माहिका ने BCCI के इस पोस्ट पर 🤷🏽‍♀️ इमोजी शेयर की. वहीं हार्द‍िक ने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखा- तुम्हारे जैसा कोई नहीं है राजा..

हार्द‍िक और माहिका हाल में कई मौकों पर एक दूसरे के साथ देखे गए हैं. खुद हार्द‍िक ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर माहिका संग कई फोटोज भी शेयर किए हैं.



यह भी पढ़ें: गलत तरीके से खींचे हार्द‍िक पंड्या की 'गर्लफ्रेंड' माहिका शर्मा के फोटो, क्रिकेटर पैप्स पर आगबबूला, बोले– थोड़ी इंसानियत रखो

माह‍िका शर्मा कौन हैं

माह‍िका शर्मा एक मशहूर मॉडल हैं, वो कई बड़े-बड़े फैशन ड‍िजाइनर्स के लिए रैम्प वॉक कर चुकी हैं. इसके अलावा उन्होंने कई म्यूजिक वीडियो और शॉर्ट फिल्म्स में भी काम किया है. उन्होंने कई बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है, उन्हें इंडियन फैशन अवार्ड्स में 'मॉडल ऑफ द ईयर' भी चुना जा चुका है. यही नहीं उन्हें कई प्रसिद्ध फैशन मैगजीन ने उन्हें फैशन की उभरती हुई स्टार बता चुकी हैं. माह‍िका शर्मा के इंस्टाग्राम पर अभी करीब साढ़े तीन लाख फॉलोअर्स हैं.





Advertisement

32 साल के पंड्या की रूमर्ड गर्लफ्रेंड माह‍िका की उम्र 24 साल है. माह‍िका के लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, वो दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने नेवी चिल्ड्रन स्कूल से पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने कॉलेज में इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में पढ़ाई की. उन्होंने अपने 10वीं बोर्ड एग्जाम में परफेक्ट 10 CGPA हासिल किया था. माह‍िका ने मैनेजमेंट कंसल्टिंग (फाइनेंस), एजुकेशन, ऑयल व गैस स्ट्रैटेजी जैसे विभिन्न सेक्टर्स में इंटर्नशिप की है.





पंड्या का जैस्म‍िन वाल‍िया से हो चुका है ब्रेकअप

पंड्या ने मॉडल नताशा स्टेनकोविक संग 31 मई 2020 को शादी की और उसी साल 30 जुलाई को उनके बेटे अगस्त्य का जन्म हुआ. महज 4 साल बाद ही नताशा पंड्या ने जुलाई 2024 में अपने तलाक की घोषणा की थी. इसके बाद पंड्या का नाम सिंगर जैस्मिन वलिया से जुड़ा, लेकिन उनके साथ पंड्या का जल्द ब्रेकअप हो गया था.





---- समाप्त ----