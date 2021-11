Ravichandran Ashwin: अश्विन ने तोड़ा टेस्ट विकेटों का रिकॉर्ड, हरभजन सिंह का आया ये रिएक्शन...

Ravichandran Ashwin: कानपुर में खेले जा रहे टेस्ट मैच में भारतीय टीम की जीत हुई है. एक बार फिर भारतीय स्पिनर्स ने कमाल किया है. इसी मैच में भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इतिहास रच दिया. रविचंद्रन अश्विन अब टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में तीसरे भारतीय बन गए हैं. उन्होंने हरभजन सिंह को पछाड़ा है.

हरभजन सिंह ने अपना रिकॉर्ड टूटने पर रविचंद्रन अश्विन को बधाई दी है. हरभजन सिंह ने ट्वीट कर कहा कि रविचंद्रन अश्विन को शानदार रिकॉर्ड की बधाई. ऐसे ही चमकते रहो.

Congratulations @ashwinravi99 wish you many more brother.. God bless.. keep shining 👏👏

टर्बनेटर हरभजन सिंह ने इसके अलावा कहा कि मुझे उम्मीद है रविचंद्रन अश्विन आगे भी देश को मैच जिताते रहेंगे. उन्होंने कभी भी नंबर-गेम में विश्वास नहीं किया. मैंने अपने वक्त में देश के लिए बेहतर करने की कोशिश की और अब रविचंद्रन अश्विन भी ऐसा ही कर रहे हैं.

बता दें कि टेस्ट क्रिकेट में हरभजन सिंह के नाम कुल 417 विकेट दर्ज हैं, रविचंद्रन अश्विन ने कानपुर टेस्ट के पांचवें दिन ही ये रिकॉर्ड तोड़ा है. भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अनिल कुंबले के नाम है, जिनके खाते में कुल 619 विकेट हैं.

He is third on the leading wicket-takers list among Indian bowlers now but for @ashwinravi99 it is more about creating special memories than milestones. 🙌 @Paytm #INDvNZ #TeamIndia pic.twitter.com/eLIjzNMeit