'परफॉर्म कर, वरना बाहर कर दूंगा...', गौतम गंभीर ने इस क्रिकेटर को दी थी वॉर्निंग, फिर सिडनी वनडे में बरपाया कहर

भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा. ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ और एडिलेड वनडे में जीत हासिल की. जबकि भारत ने सिडनी में हुए सीरीज के आखिरी वनडे मैच को जीता.

सिडनी वनडे में हर्षित राणा ने गेंद से बरपाया था कहर. (Photo: Getty Images)
भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे में 9 विकेट से जीत हासिल की थी. इस मुकाबले में भारतीय टीम को जीत के लिए 237 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने 38.3 ओवरों में ही हासिल कर लिया था. रनचेज में भारत के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जबरदस्त प्रदर्शन किया. रोहित ने नाबाद 121 रन बनाए, वहीं कोहली 74 रन बनाकर नॉटआउट लौटे.

सिडनी वनडे में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हर्षित राणा भी छाए रहे. हर्षित ने इस मैच में 39 रन देकर चार विकेट झटके. सिडनी वनडे में हर्षित राणा पर अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव था. हर्षित पहले दो मुकाबलों में गेंद से खराब प्रदर्शन के चलते आलोचकों के निशाने पर आ गए थे.

हर्षित राणा के साथ-साथ टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की भी आलोचना हो रही थी. गंभीर ने दिल्ली के इस तेज गेंदबाज को काफी सपोर्ट किया था, लेकिन हर्षित अपने चयन को सही साबित नहीं कर पा रहे थे. सिडनी वनडे से पहले गंभीर ने हर्षित राणा से सख्त लहजे में बात की थी और उन्हें चेतावनी दी थी.

गौतम गंभीर की वॉर्निंग काम कर गई
गौतम गंभीर ने हर्षित राणा से कहा था, 'परफॉर्म कर, वरना बाहर बिठा दूंगा.' इसका खुलासा हर्षित के बचपन के कोच शरवन ने किया है. शरवन ने TOI से बातचीत में बताया कि मैच से पहले हर्षित ने उन्हें फोन किया था और कहा था कि वो आलोचकों को सिर्फ अपने खेल से जवाब देना चाहते हैं. गंभीर की चेतवानी का असर देखने को मिला और हर्षित ने सिडनी में शानदार खेल दिखाया.

शरवन ने कहा, "उसने मुझसे कहा कि वो सबकी बातों को अपने प्रदर्शन से शांत करना चाहता है. मैंने उसे बस कहा कि खुद पर भरोसा रखो. कई लोग कहते हैं कि वो गंभीर के करीब है. गंभीर टैलेंट को पहचानते हैं और उसका साथ देते हैं. उन्होंने हर्षित को बुरी तरह डांटा भी था. कहा था कि 'परफॉर्म कर, वरना बाहर बिठा दूंगा'. गंभीर सबको साफ संदेश देते हैं कि प्रदर्शन करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो. हर्षित अभी सिर्फ 23 साल का है, उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए.'

शरवन ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत पर भी निशाना साधा, जिन्होंने हर्षित राणा को गंभीर का 'यस मैन' बताया था. शरवन ने कहा, 'श्रीकांत जैसे पूर्व खिलाड़ी अब रिटायरमेंट के बाद यूट्यूब चैनल चला रहे हैं. यह ठीक है, लेकिन किसी युवा खिलाड़ी पर इस तरह निशाना साधना सही नहीं है. गाइड करना य डांटना सही है, लेकिन सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किसी का करियर खराब मत करें.' अब हर्षित बुधवार से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज में खेलते नजर आएंगे.

---- समाप्त ----
