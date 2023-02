Ravindra Jadeja: जडेजा केे सपोर्ट में उतरा ये ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज, बॉल टेम्परिंग विवाद को लेकर दिया ये बयान

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागपुर टेस्ट मैच में खूब बवाल मचा हुआ है. खेल के शुरुआती दिन ही ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने एक वीडियो शेयर करके ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा पर बॉल के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था. ऑस्ट्रेलियाई मीडिया आउटलेट फॉक्स क्रिकेट ने यह वीडियो शेयर किया था. वायरल वीडियो में रवींद्र जडेजा गेंद फेंकने से अपनी उंगलियों में मरहम लगा दिख रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने इस मामले को बेवजह तूल देने की कोशिश की.

अब ऑस्ट्रेलिया के ही पूर्व स्पिनर ब्रैड हॉग अब इस पूरे मामले को लेकर रवींद्र जडेजा के सपोर्ट में आ गए हैं. हॉग ने स्पष्ट किया कि जडेजा ने गेंद पर मरहम का इस्तेमाल नहीं किया और उन्होंने केवल उंगलियों में मरहम लगाया था. इसके साथ ही ब्रैड हॉग ने जोर देकर कहा कि इस मामले में और चर्चा की जरूरत नहीं है.

ब्रैड हॉग ने अपने ट्विटर पर लिखा, 'अगर आप बारीकी से देखें, तो सिराज के हाथ में एक क्रीम है जो टीवी स्क्रीन पर दिन की तरह साफ दिख रहा था. जडेजा ने इसे अपनी उंगली पर लगाया, किसी भी स्तर पर गेंद पर नहीं लगाया. आगे इसे लेकर चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है.'

If you look closely, there is a cream on Siraj's hand which stood out clear as day on the TV. Jadeja applied it to his finger, at no stage did he put it on the ball. No need for further discussion. #AUSvIND pic.twitter.com/to3xCMMm2a