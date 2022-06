Father’s Day 2022: फादर्स डे पर अर्जुन ने बनाई लजीज डिश, सचिन तेंदुलकर बोले- और ज्यादा नहीं मांग सकता

Father’s Day 2022: क्रिकेट जगत के लीजेंड सचिन तेंदुलकर ने फादर्स-डे (19 जून) के मौके पर बेटे अर्जुन के साथ क्वालिटी टाइम बिताया. इस मौके पर अर्जुन ने पिता के लिए ब्रेकफास्ट में एक ऐसी डिश बनाई, जिस पर सचिन फिदा हो गए. दरअसल, अर्जुन ने आमलेट बनाया था, जिसे पिता और पुत्र दोनों ने ही एंजॉय किया.

सचिन ने आमलेट खाते हुए एक फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर की है. इसमें सचिन के पीछे अर्जुन भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं. सचिन की मुस्कान बता रही है कि बेटे के हाथों बनी इस डिश को खाकर वह बेहद खुश हैं.

सचिन ने कहा- प्यार से भरा ब्रेकफास्ट

मास्टर ब्लास्टर सचिन ने इस आमलेट की जमकर तारीफ भी की. उन्होंने इसको दुनिया का सबसे लजीज आमलेट बताया. सचिन तेंदुलकर ने ट्विटर पर फोटो के साथ एक पोस्ट भी लिखी. उन्होंने कहा, 'अर्जुन ने आज दुनिया का सबसे बेहतरीन आमलेट बनाया है. मलाई से भरपूर, उसकी बनावट भी शानदार. प्यार से भरा ब्रेकफास्ट... और ज्यादा नहीं मांग सकता'

Had the best scrambled eggs in the world today made by Arjun.

The creaminess, texture and consistency was so good!

A breakfast filled with love...couldn't have asked for more. ❤️#FathersDay pic.twitter.com/VW0YH9jPfY