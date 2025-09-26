scorecardresearch
 

गन सेलिब्रेशन पर ICC में सुनवाई... बचने के लिए फरहान ने लिया धोनी-कोहली का नाम

पाकिस्तान के खिलाड़ी साहिबजादा फरहान ने एशिया कप 2025 में भारत के खिलाफ मैच के दौरान किए गए गनशॉट जेस्चर को राजनीतिक नहीं बताया. ICC की सुनवाई में उन्होंने कहा कि यह सिर्फ व्यक्तिगत जश्न था और पूर्व भारतीय कप्तान धोनी और विराट कोहली भी ऐसे जेस्चर कर चुके हैं.

साहिबजादा फरहान का भारत के खिलाफ गनशॉट जश्न विवाद का कारण बना. (Photo, PTI) )

साहिबजादा फरहान ने एशिया कप 2025 में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के सुपर 4 मुकाबले के दौरान अपने ऑन-फील्ड जश्न को राजनीतिक रूप से प्रेरित नहीं बताया. उन्होंने शुक्रवार को ICC की सुनवाई में स्पष्ट किया कि उनका कोई राजनीतिक संदेश देने का इरादा नहीं था.

इंडिया टुडे को मिली जानकारी के अनुसार, फरहान ने पहले के उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा कि पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी और विराट कोहली ने भी जश्न के दौरान इसी तरह के गन-जेस्चर का इस्तेमाल किया था. फरहान ने यह भी जोड़ा कि एक पठान के रूप में, इस तरह के जेस्चर उनकी संस्कृति का हिस्सा हैं और आमतौर पर खुशी के अवसरों जैसे शादियों में देखे जाते हैं.

उन्होंने सुनवाई में हिस्सा लिया क्योंकि भारत ने ICC के सामने उनके और हारिस रऊफ के प्रोवोकेटिव जेस्चर के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज की थी. यह जेस्चर उन्होंने 34 गेंदों में अर्धशतक पूरा करने के बाद किया, जिससे पाकिस्तान को शानदार शुरुआत मिली.

फरहान और रऊफ के जेस्चर भारत के खिलाफ मैच के दौरान काफी आलोचना का कारण बने. यह खासकर इस साल पहले हुए पहलगाम हमले और उसके बाद भारत की ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में संवेदनशील माना गया. फरहान का जश्न कई लोगों को राजनीतिक रूप से चुभने वाला लगा.

वह प्रतिक्रिया देते हुए कह चुके हैं कि यह केवल उनका व्यक्तिगत जश्न था और उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि लोग इसे कैसे देख रहे हैं.

रऊफ को भी आलोचना का सामना करना पड़ा. उन्होंने महत्वपूर्ण विकेट लेने के बाद ‘6-0’ हाथ का इशारा किया और फाइटर जेट को शूट डाउन करने का नकल किया, जिसे कुछ लोग प्रोवोकेटिव और राजनीतिक तनाव से जोड़कर देख रहे थे.

इन घटनाओं ने एथलीट्स की जिम्मेदारी पर फिर से बहस छेड़ दी है कि उन्हें पेशेवर बने रहना चाहिए और ऐसे जेस्चर से बचना चाहिए जो राजनीतिक संवेदनाओं को भड़का सकते हैं.

रऊफ ने सुनवाई में क्या कहा -

ICC की सुनवाई में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने खुद को निर्दोष बताया. रऊफ ने कहा कि उनका ‘6-0’ वाला इशारा भारत से जुड़ा नहीं था. सुनवाई के दौरान उन्होंने सवाल किया, '6-0 का मतलब ही क्या है? इसे भारत से कैसे जोड़ा जा सकता है?'

ICC अधिकारियों ने भी माना कि वे ‘6-0’ इशारे का कोई ठोस अर्थ नहीं बता सकते. इस पर रऊफ ने जवाब दिया, 'यही तो, इसका भारत से कोई लेना-देना ही नहीं है.'

ICC से जुर्माने की संभावना

उधर, सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान के दोनों खिलाड़ी फरहान और हरिस को ICC से जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. जुर्माने की राशि उनके मैच फीस का 50% से 100% तक हो सकती है. हालांकि, निलंबन या बैन की संभावना नहीं है.

गुरुवार को पाकिस्तान ने दुबई में बांग्लादेश को 11 रनों से हराकर एशिया कप फाइनल के लिए क्वालिफाई किया. भारत के खिलाफ लगातार हार के बाद, सलमान आगा की टीम 28 सितंबर को भारत से भिड़कर 13 साल के इंतजार के बाद एशिया कप का खिताब जीतने का लक्ष्य रखेगी.

 

