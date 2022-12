England vs Pakistan Test: अंग्रेजों ने पाकिस्तान में मचाई धूम, टेस्ट में टूटे रिकॉर्ड, हैरी ब्रूक्स ने एक ओवर में जमाए लगातार 6 चौके

England vs Pakistan Test: इंग्लैंड क्रिकेट टीम इस समय पाकिस्तान के खिलाफ उसी के घर में टेस्ट सीरीज खेल रही है. तीन मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी में खेला जा रहा है. इसके पहले दिन टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने धूम मचा दी. अंग्रेजों ने टेस्ट में पहले दिन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

पहले दिन (1 दिसंबर) का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड टीम ने 4 विकेट पर 506 रन बना दिए हैं. क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी टेस्ट मैच के पहले दिन किसी टीम ने 500 से ज्यादा रन बनाए हैं. इंग्लैंड ऐसा करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है.

पहले दिन 4 इंग्लिश बल्लेबाजों ने शतक जमाए

मैच के पहले दिन इंग्लैंड की तरफ से कुल 4 शतक लगे. ब्रूक के अलावा जैक क्राउली ने 122, बेन डकेट ने 107 और ओली पोप ने 108 रनों की पारी खेली. शाहीन शाह आफरीदी की गैरमौजूदगी में पाकिस्तानी गेंदबाज इंग्लैंड के आगे बेबस नजर आए. लेग स्पिनर जाहिद महमूद ने 2 विकेट लिए. मोहम्मद अली और हारिस रउफ को 1-1 सफलता मिली.

हैरी ब्रूक ने लगातार 6 चौके लगाए

इसी टेस्ट के पहले दिन इंग्लिश बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने ताबड़तोड़ अंदाज में शतक जमाया है. वह पहले दिन 81 बॉल पर 101 रन बनाकर नाबाद रहे. उन्होंने अपनी पारी के दौरान पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुलाई की. साथ ही ब्रूक ने लेफ्ट आर्म स्लो बॉलर सऊद शकील के एक ही ओवर में लगातार 6 चौके भी जमाए. इसी के साथ उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है.

4⃣4⃣4⃣4⃣4⃣4⃣ 😯



24 runs in an over for Harry Brook 🔥#WTC23 | #PAKvENG | https://t.co/PRCGXi3dZS pic.twitter.com/iF5jmAUWeV