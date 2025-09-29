scorecardresearch
 

क्रिस वोक्स ने इंटरनेशल क्रिकेट को कहा अलविदा, भारत के खिलाफ टूटे हाथ से की थी बल्लेबाजी

इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है. हाल ही में भारत के खिलाफ टेस्ट के दौरान लगी कंधे की चोट ने उनके करियर को खतरे में डाल दिया और उनकी वापसी असंभव सी हो गई.

इंग्लैंड के खिलाड़ी क्रिस वोक्स ने लिया संन्यास (Photo: Getty)
इंग्लैंड के खिलाड़ी क्रिस वोक्स ने लिया संन्यास (Photo: Getty)

इंग्लैंड के अनुभवी ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने सोमवार को इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया. 36 वर्षीय वोक्स हाल ही में भारत बनाम इंग्लैंड सीरीज़ में नजर आए थे. इस सीरीज में उनकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी, जिसमें वो टूटे हुए हाथ से बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए थे.  वोक्स ने लगभग 15 सालों तक इंग्लैंड के लिए खेला और 2011 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20I में डेब्यू किया.

एक महीने पहले भारत के खिलाफ पांचवें और अंतिम टेस्ट में वोक्स को मैदान पर फील्डिंग करते हुए कंधे की गंभीर चोट लगी और उनका कंधा खिसक गया था. इसके बाद से उनकी इंग्लैंड टीम में वापसी लगभग नामुमकिन लग रही थी. फिर भी, उनका करियर शानदार रहा.

 62 टेस्ट: 192 विकेट, 2034 रन (1 शतक, 7 अर्धशतक)
122 वनडे: 173 विकेट
33 टी20I

उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि रही 2019 वर्ल्ड कप की जीत. 

एशेज सीरीज में नहीं हुआ चयन

सोशल मीडिया पर लंबे बयान में वोक्स ने लिखा, 'वह पल आ गया है, और मैंने तय किया है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का समय आ गया है. इंग्लैंड के लिए खेलना मेरा बचपन का सपना था, और मैं बेहद भाग्यशाली हूं कि इसे जी पाया. इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करना, पिछले 15 वर्षों में अपने साथियों के साथ मैदान साझा करना, जिनमें से कई जीवनभर के दोस्त बन गए, ये सब मेरी सबसे बड़ी गर्व की बातें रहेंगी.'

इससे पहले ईसीबी के एमडी रॉबर्ट की ने स्पष्ट कर दिया था कि वोक्स अब उनके प्लान में नहीं हैं. हालांकि, वोक्स ने साफ कर दिया है कि वह काउंटी क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे और फ्रैंचाइज़ी लीग में भी अवसर तलाशेंगे.

