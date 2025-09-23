पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक को बड़ी ज‍िम्मेदारी मिली है. वो हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेज टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे. टूर्नामेंट का आगाज 7 नवंबर से होगा. आयोजकों ने मंगलवार को इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा कि कार्तिक का अनुभव और लीडरश‍िप स्क‍िल टीम इंडिया को नई ऊंचाई देगा.

कार्तिक ने कप्तान बनाए जाने पर कहा- टीम इंडिया का नेतृत्व करना मेरे लिए बेहद सम्मान की बात है. हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेज का इतिहास और इसकी वैश्विक पहचान शानदार रही है. मुझे यकीन है कि हम मिलकर ऐसा क्रिकेट खेलेंगे जो निडर और मनोरंजक होगा और फैन्स को खुशी देगा.

क्रिकेट हॉन्ग कॉन्ग चाइना के चेयरपर्सन बुरजी श्रॉफ ने कहा- हमें खुशी है कि दिनेश कार्तिक टीम इंडिया के कप्तान होंगे. उनका अनुभव और नेतृत्व टूर्नामेंट में चार चांद लगाएगा. हमें भरोसा है कि उनकी मौजूदगी से दुनिया भर के फैन्स इस क्रिकेटिंग फेस्टिवल को देखने के लिए आकर्षित होंगे.

हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेज टूर्नामेंट अपने तेज-तर्रार और रोमांचक फॉर्मेट के लिए जाना जाता है और इस बार भारतीय टीम के नेतृत्व में दिनेश कार्तिक पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी.

द‍िनेश कार्तिक का इंटरनेशनल क्रिकेट कर‍ियर

प‍िछले साल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलव‍िदा कहने वाले कार्त‍िक ने आईपीएल 2025 में RCB के मेंटर की भूम‍िका न‍िभाई थी. वो क्रिकेट कमेंट्री करते हुए भी दिख जाते हैं. उन्होंने भारत के ल‍िए 26 टेस्ट खेलते हुए 1025 रन बनाए इस दौरान 57 कैच और 6 स्टम्प भी किए. वहीं 94 वनडे में टीम इंड‍िया का प्रत‍िन‍िध‍ित्व करते हुए उन्होंने 1752 रन बनाए, इस दौरान उन्होंने 64 कैच और 7 स्टम्प भी किए. वहीं 60टी20 मैच खेलते हुए उन्होंने 686 रन बनाए, इस फॉर्मेट में उन्होंने 30 कैच और 6 स्टम्प भी किए.

