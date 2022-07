Dinesh Chandimal, SL vs AUS Test: दिनेश चांडीमल ने जड़ा ऐसा छक्का, सड़क पर जा रहे युवक को लगी बॉल, VIDEO

Dinesh Chandimal, SL vs AUS Test Match: श्रीलंकाई क्रिकेट टीम ने दो टेस्ट की सीरीज के आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को करारी शिकस्त दी है. गॉल टेस्ट में मेजबान श्रीलंका ने कंगारू टीम को पारी और 39 रनों से हराया है. इस जीत के हीरो अनुभवी मिडिल ऑर्डर बैटर दिनेश चांडीमल रहे.

दिनेश चांडीमल ने दूसरे टेस्ट में नाबाद 206 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने पांच छक्के और 16 चौके जमाए. चांडीमल के टेस्ट करियर का यह पहला दोहरा शतक रहा. मैच में एक रोमांचक बात यह भी रही कि फील्ड अंपायर ने दिनेश को दो बार आउट करार दिया था, लेकिन उन्होंने डीआरएस लेकर फैसला पलटवा दिया.

छक्का लगाकर दोहरा शतक जमाया

अपनी पारी में दिनेश चांडीमल ने एक ऐसा भी छक्का लगाया था, जो स्टेडियम के बाहर जाकर गिरा. इस दौरान राह चलते एक युवक को बॉल लगी. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. यह वाकया श्रीलंकाई पारी के 179वें ओवर की दूसरी बॉल पर हुआ.

Dinesh Chandimal has torn strips off the Aussie attack, scoring an unbeaten 206* - bringing up his double century with two huge sixes, one of which ended up on the streets of Galle 🇱🇰🏏



