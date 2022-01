Dilruwan Perera retirement: भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले श्रीलंका के इस प्लेयर ने लिया संन्यास

Dilruwan Perera retirement: श्रीलंका के ऑफ स्पिनर दिलरुवान परेरा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. 39 साल के दिलरुवान परेरा ने करीब 15 साल के करियर के बाद संन्यास लिया है. हालांकि, वह अभी भी घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे.



श्रीलंका क्रिकेट की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दिलरूवान परेरा ने तुरंत प्रभाव से संन्यास लिया है. वह घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे. दिलरूवान परेरा ने अपना आखिरी टेस्ट मैच जनवरी, 20211 में खेला था.



Dilruwan Perera, who represented the Sri Lanka National Team, announced his retirement from all forms of International Cricket with immediate effect.https://t.co/xp4dg5ylKI