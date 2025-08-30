scorecardresearch
 

बाज नहीं आ रहे दिग्वेश राठी... IPL के बाद अब DPL में हुआ एक्शन, इन 4 खिलाड़ियों पर भी लगा जुर्माना

दिग्वेश सिंह राठी ने आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए 13 मुकाबले खेले थे. इस दौरान दाएं हाथ के लेग-स्पिनर दिग्वेश ने 30.64 की औसत से 14 विकेट झटके थे.

दिग्वेश राठी ने अब दिल्ली प्रीमियर लीग में किया आचार संहिता का उल्लंघन (Photo: Getty Images/DPLT20)
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के स्पिनर दिग्वेश सिंह राठी काफी सुर्खियों में रहे थे. दिग्वेश ने अपने डेब्यू आईपीएल सीजन में गेंद से तो अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन मैदान पर वो अपने आक्रामक रवैये के चलते ज्यादा लाइमलाइट में रहे. 'नोटबुक' सेलिब्रेशन और विपक्षी टीम के खिलाड़ियों से उलझने के चलते दिग्वेश की तीन बार मैच फीस काटी गई. आखिरकार दिग्वेश को आईपीएल 2025 में एक मैच का बैन भी झेलना पड़ा था.

अब दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) 2025 में भी दिग्वेश राठी अपने ऑनफील्डर व्यवहार के चलते सुर्खियों में आ गए हैं. दिग्वेश डीपीएल में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज टीम का हिस्सा हैं. वेस्ट दिल्ली लायंस के खिलाफ 29 अगस्त (शुक्रवार) को एलिमिनटर मुकाबले में दिग्वेश की नीतीश राणा से भिड़ंत हो गई.

इस मुकाबले में वेस्ट दिल्ली लायंस के कप्तान नीतीश राणा ने दिग्वेश की गेंदों की जमकर धुनाई की, जिससे ये स्पिन गेंदबाज हताश हो गया. जब एक मौके पर नीतीश ने दिग्वेश की गेंद पर छक्का लगाया, तो फिर मैदान का तापमान गर्म हो गया. नीतीश और दिग्वेश आपस में उलझ गए.

दिग्वेश समेत 5 खिलाड़ियों पर एक्शन
अब आचार संहिता (Code of Conduct) के उल्लंघन के लिए दिग्वेश राठी पर मैच फीस का 80 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. दिग्वेश ने खेल की भावना के खिलाफ आचरण किया. जिसे अनुच्छेद 2.2 के तहत लेवल-2 का अपराध माना गया. उधर नीतीश राणा पर मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगा है. नीतीश ने आक्रामक व्यवहार किया, जिसे अनुच्छेद 2.6 के तहत लेवल-1 का अपराध माना गया.

डीपीएल ने तीन अन्य खिलाड़ियों पर भी जुर्माना लगाया है. वेस्ट दिल्ली लायंस के विकेटकीपर कृष यादव पर मैच फीस का 100 फीसदी फाइन लगा. कृष ने विपक्षी टीम के खिलाड़ी की ओर से बल्ला दिखाया, जो आर्टिकल 2.3 के तहत लेवल-2 का अपराध था. साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज के सुमित माथुर पर (अनुच्छेद 2.5, लेवल-1) मैच फीस का 50 प्रतिशत और अमन भारती (अनुच्छेद 2.3, लेवल-1) पर मैच फीस का 30 प्रतिशत फाइन लगा है.

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में साउथ दिल्ली सुपर स्टार्ज ने पांच विकेट पर 201 रन बनाए. जवाब में वेस्ट दिल्ली लायंस ने 17.1 ओवरों में ही 3 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया. नीतीश राणा ने 15 छक्के और 8 चौके की मदद से 55 गेंदों पर नाबाद 134 रन बनाए. नीतीश 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुने गए. अब वेस्ट दिल्ली लायंस का क्वालिफायर-2 में सामना ईस्ट दिल्ली रायडर्स से होना है. क्वालिफायर-2 की विजेता टीम फाइनल में सेंट्रल दिल्ली किंग्स का सामना करेगी. डीपीएल 2025 का फाइनल 31 अगस्त को खेला जाना है.

TOPICS:

