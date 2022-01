Devdutt Pattanaik: देवदत्त पटनायक को कार्यक्रम में बुलाकर घिरा खेल मंत्रालय, लोगों का फूटा गुस्सा

Devdutt Pattanaik: स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर देशभर में युवा दिवस मनाया जा रहा है. केंद्रीय खेल मंत्रालय ने इसी अवसर पर यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया है, लेकिन अब इसको लेकर विवाद हो गया है. दरअसल, खेल मंत्रालय ने इस कार्यक्रम में लेखक देवदत्त पटनायक को भी आमंत्रित किया है. जिसपर सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर किया जा रहा है.

देवदत्त पटनायक अक्सर ट्विटर पर अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने और धर्म से जुड़े विषयों पर अपनी बात कहने को लेकर निशाने पर रहे हैं. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इस मौके पर लोगों ने खेल मंत्रालय के सामने आपत्ति जाहिर की.

बता दें कि खुद देवदत्त पटनायक एक लेखक हैं, जो हिन्दू धर्म, देवी-देवताओं को लेकर कई किताबें लिख चुके हैं. साथ ही उनके कई टीवी शो भी इसको लेकर सामने आए हैं.

Dear @ianuragthakur Ji



Great Minds Discuss Ideas, we agree



But Filthy Minds Waste Ideas



So please drop Devdutt Pattanaik from this Forum pic.twitter.com/KvRlC50Y8e — Flt Lt Anoop Verma (Retd.) 🇮🇳 (@FltLtAnoopVerma) January 11, 2022

Sports minister @ianuragthakur really needs introspection.

Why invite a serial women abuser n a pathological Hindu hater like Devdutt Pattanaik for National Youth festival? 🤦‍♀️ January 11, 2022

खेल मंत्रालय द्वारा युवा दिवस के अवसर पर नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, इसी में चर्चा के लिए देवदत्त पटनायक, पेटीएम के विजय शंकर और बॉलीवुड स्टार रणदीप हुड्डा को बुलाया गया है. लोगों ने ट्विटर के जरिए देवदत्त पटनायक को बुलाने पर आपत्ति जाहिर की है.

Devdutt Pattanaik’s parents = We don't discuss Devdutt. He does not exist. We found him in Trash.

World = 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/KI2sfEjPwy — Curly Jeevi (@curlykrazy07) January 11, 2022

देवदत्त पटनायक के कई स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें उन्होंने महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की है. लोगों ने लिखा है कि सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति को क्यों बुलाया गया है, जो हिन्दू देवी-देवताओं पर अपमानजनक बातें कहता है, साथ ही महिलाओं को लेकर गलत टिप्पणी करता है.