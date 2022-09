Deepti Sharma: 'उसको बार-बार बताया था', दीप्ति शर्मा ने बताया अंग्रेजों को हिला देने वाले रनआउट का किस्सा

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को उसी के घर में वनडे सीरीज़ में मात देकर इतिहास रच दिया है. लॉर्ड्स में खेले गए सीरीज़ के तीसरे और आखिरी वनडे मैच में काफी विवाद हुआ, जो एक रनआउट की वजह से हुआ. टीम इंडिया की बॉलर दीप्ति शर्मा ने इंग्लैंड का आखिरी विकेट मांकड़िंग रनआउट करके लिया, जिसपर इंग्लैंड आगबबूला हो गया.



अब दीप्ति शर्मा भारत लौट आई हैं, यहां उनसे उस विवादित रनआउट के बारे में पूछा गया. जिसपर दीप्ति ने साफ कहा कि हमने सबकुछ नियम के मुताबिक किया है और हमने उसको बार-बार समझाया था. बता दें कि दीप्ति शर्मा ने इंग्लैंड की चार्ली डीन को रनआउट किया था और इसी के साथ टीम इंडिया जीत गई थी.



दीप्ति शर्मा ने अब इस रनआउट पर कहा कि यह हमारे प्लान का हिस्सा था, हमने उसे बार-बार वॉर्निंग दी थी. नियम के मुताबिक जो भी था, हमने उसके हिसाब से ही किया. हर टीम जीतना चाहती है कि हम चाहते थे कि जीत के साथ ही झूलन दी को विदा करें.



Stay in the crease Rules are Rules.

Deepti Sharma 🔥



Gore Bahut Rone Wale Hai 🤣🤣 #ENGvIND pic.twitter.com/EimxtBMG5Q