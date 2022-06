Deepak Hooda: आयरलैंड के खिलाफ दीपक हुड्डा की तबाही, 55 बॉल में जड़ी सेंचुरी, रोहित-राहुल के क्लब में शामिल

भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर दीपक हुड्डा ने कमाल कर दिया है. उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ जारी दो मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी मैच में शतक जड़ दिया है. इसी के साथ वह रोहित शर्मा, केएल राहुल और सुरेश रैना के क्लब में शामिल हो गए हैं.

जबकि पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली भी इस मामले में दीपक से पिछड़ गए हैं. कोहली ने टी20 इंटरनेशनल करियर में अब तक कोई शतक नहीं लगाया है. दीपक हुड्डा ने यह उपलब्धि आयरलैंड के खिलाफ डबलिन में खेले गए टी20 मैच में हासिल की.

दीपक शतक के साथ रोहित के क्लब में शामिल

दीपक हुड्डा ने तीन नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए तबाही मचा देने वाली पारी खेली. उन्होंने 55 बॉल पर ही शतक पूरा कर लिया था. वह टी20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बने हैं. उनसे पहले रोहित शर्मा, केएल राहुल और सुरेश रैना शतक लगा चुके हैं.

CENTURY for Hooda 💥💥@HoodaOnFire brings up his first century for #TeamIndia in 55 deliveries.



Live - https://t.co/l5jcWYMcNk #IREvIND pic.twitter.com/Bify8rsmnF