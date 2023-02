David Warner India vs Australia: दिल्ली टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, डेविड वॉर्नर हुए बाहर, प्लेइंग-11 में इस खिलाड़ी की एंट्री

भारत के खिलाफ दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम को तगड़ा झटका लगा है. स्टार ओपनर डेविड वॉर्नर अब इस मुकाबले में और हिस्सा नहीं ले पाएंगे. वॉर्नर ने शुक्रवार को पहले दिन ऑस्ट्रेलिया की ओर से पहली पारी में 15 रन बनाए थे. इस दौरान कुछ गेंदें उनके हेलमेट पर लगी थी जिसके चलते वह अस्वस्थ महसूस कर रहे थे. उनकी जगह बाएं हाथ के बल्लेबाज मैथ्यू रेनशॉ को प्लेइंग-11 में बतौर कंकशन सबस्टीट्यूट शामिल किया गया है. रेनशॉ अब दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के लिए बैटिंग करेंगे.

लाइव स्कोर अपडेट के लिए क्लिक करें

शनिवार को परीक्षणों से पता चला कि वार्नर ने पूरी तरह से रिकवरी नहीं की थी है. वॉर्नर 1 मार्च से इंदौर में होने वाले सीरीज के तीसरे टेस्ट में खेलने के लिए समय पर ठीक हो पाते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा. स्वाभाविक तौर पर ऑस्ट्रेलिया को मैदान पर उनके अनुभव की कमी खलेगी. उधर रेनशॉ को इस मैच के लिए शुरुआती प्लेइंग-11 में नहीं शामिल किया गया था. रेनशॉ की जगह ट्रेविस हेड को मौका मिला था. अब रेनशॉ के पास दूसरी पारी में एक बड़ा स्कोर करने का मौका रहेगा.

JUST IN: David Warner is set to miss the rest of the second Test with concussion, paving the way for Matthew Renshaw's return to the XI.#INDvAUS | @LouisDBCameron