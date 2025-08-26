कश्मीर में जहां था आतंकवाद का डेरा, वहां लग रहे चौके-छक्के, क्रिकेट ने बदली तस्वीर

दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में एक ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला, जब पहली बार फ्लडलाइट्स की रोशनी में क्रिकेट का रोमांचक मुकाबला खेला गया. यह आयोजन सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि युवाओं के लिए उम्मीद और नई शुरुआत का संदेश बनकर उभरा है.
पुलवामा में कहां हुआ क्रिकेट मैच?
पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेले गए रॉयल प्रीमियर लीग के उद्घाटन मैच ने हजारों दर्शकों को अपनी ओर खींचा. इस मुकाबले में रॉयल गुडविल और सुल्तान स्प्रिंग्स बारामूला की टीमें आमने-सामने थीं. इस टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग जिलो से हिस्सा ले रही हैं.
पीडीपी विधायक वहीद-उर-रहमान पारा ने इस आयोजन को युवाओं की जिंदगी में "नई पारी की शुरुआत" बताया. उन्होंने कहा, यह सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि उम्मीद और नई अवसरों का मौका है.
पुलवामा: दर्द से उम्मीद की और
अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां सहित दक्षिण कश्मीर के अन्य जिलों के साथ पुलवामा को आतंकवादी समूहों का गढ़ माना जाता हैं, लेकिन अब इसकी तस्वीर बदलती हुई दिख रही है.
खेल से बदलती तस्वीर
इस टूर्नामेंट का मकसद स्थानीय खिलाड़ियों को प्रोफेशनल मंच देना और युवाओं को नशे व हताशा से दूर कर सकारात्मक ऊर्जा की ओर मोड़ना है.
फ्लडलाइट्स के नीचे खेला गया यह मैच सिर्फ क्रिकेट नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि कश्मीर बदल रहा है, और युवाओं के सपनों की और एक उम्मीद की किरण का रास्ता बन रहा है.