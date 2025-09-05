भगदड़ के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्रिकेट की वापसी... खेला जाएगा ये टूर्नामेंट, कई स्टार क्रिकेटर्स लेंगे भाग

बेंगलुरु का एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम एक बार फिर क्रिकेट मैचों की मेजबानी करने जा रहा है. यह वही मैदान है जिसके बाहर 4 जून को आरसीबी की आईपीएल जीत का जश्न मनाते समय भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी. उस घटना के बाद पहली बार यहां क्रिकेट मैच खेला जाएगा, लेकिन दर्शकों को एंट्री नहीं मिलेगी.

कौन सा टूर्नामेंट होगा चिन्नास्वामी में?

एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) की ओर से आयोजित होने वाले तिम्मप्पिया मेमोरियल ट्रॉफी के मैचों की मेजबानी करेगा. यह 16 टीमों का बहु-दिवसीय प्री-सीजन टूर्नामेंट है, जो लाल गेंद के प्रारूप में खेला जाएगा. चिन्नास्वामी स्टेडियम इस प्रतियोगिता के 6 मैचों की मेजबानी करेगा, जिसमें एक सेमीफाइनल और 26 सितंबर को होने वाला फाइनल शामिल है. हालांकि स्टेडियम में दर्शकों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.

क्यों बंद रहेंगे दर्शकों के लिए गेट?

हाल की त्रासदी के बाद कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) और पुलिस के बीच सुरक्षा को लेकर खींचतान जारी है. साथ ही, स्टेडियम से जुड़ी कई प्रशासनिक अड़चनें भी सामने आई हैं. अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन न करने की वजह से स्टेडियम को अभी तक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) नहीं मिल पाया है. बिजली विभाग ने स्थायी आपूर्ति रोक दी है, जिसके चलते यहां अस्थायी तौर पर जनरेटर और सोलर पावर का यूज किया जा रहा है.

कौन-कौन से बड़े खिलाड़ी खेलेंगे?

इस टूर्नामेंट में कई भारतीय स्टार खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, हनुमा विहारी, विजय शंकर और शशांक सिंह जैसे नाम मैदान पर उतरेंगे. इसी के साथ मुंबई, विदर्भ, मध्य प्रदेश, हिमाचल और छत्तीसगढ़ जैसी टीमें भी शामिल हैं.

पिछले महीने गठित जांच समिति ने चिन्नास्वामी को बड़े आयोजनों के लिए 'असुरक्षित' करार देते हुए सिफारिश की थी कि ऐसे इवेंट्स को भीड़ संभालने में सक्षम जगहों पर शिफ्ट किया जाए. इसके बाद उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 75 एकड़ के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 60,000 दर्शक क्षमता वाला नया क्रिकेट स्टेडियम बनाने की योजना पेश की.

रिपोर्ट - चाहत अरोड़ा

