India Vs South Africa, Cheteshwar Pujara: आए और गए पुजारा...खराब फॉर्म का सिलसिला जारी, पहली गेंद पर ही हुए OUT

India Vs South Africa, Cheteshwar Pujara: साउथ अफ्रीका के सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम को शानदार शुरुआत मिली है. कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया, जिसके बाद केएल राहुल और मयंक अग्रवाल की जोड़ी ने शानदार बल्लेबाजी कर शतकीय साझेदारी की.



लेकिन जैसे ही टीम इंडिया बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही थी, तब दो बॉल पर दो विकेट गिर गए. टीम के सीनियर खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा तो पहली बॉल पर ही अपना विकेट गंवा बैठे.



दरअसल, टीम इंडिया की पारी का जब 41वां ओवर चल रहा था तब लुंगी नगीदी बॉलिंग कर रहे थे. उन्होंने सबसे पहले मयंक अग्रवाल को LBW आउट किया, अंपायर ने तो नॉटआउट दिया था लेकिन रिव्यू में मयंक अपना विकेट गंवा बैठे.

☝ 40.2 Mayank Agarwal - 60: LBW

☝ 40.3 Cheteshwar Pujara - 0: caught by Petersen



𝐓𝐰𝐨 𝐢𝐧 𝐭𝐰𝐨 for Lungi Ngidi as he provides a much-needed breakthrough for the Proteas



