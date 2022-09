Cameron Green India vs Australia: पहली बार ओपनिंग करने आए 23 साल के बल्लेबाज ने कैसे टीम इंडिया से छीन लिया मैच

Cameron Green India vs Australia: भारत दौरे पर आई ऑस्ट्रेलियाई टीम ने शानदार शुरुआत की है. टीम ने तीन मैचों की टी20 सीरीज के पहले ही मुकाबले में भारतीय टीम को 4 विकेट से करारी शिकस्त दी. इस जीत के हीरो 23 साल के कैमरून ग्रीन रहे, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया.

सीरीज का पहला मुकाबला मंगलवार (21 सितंबर) को मोहाली के मैदान पर खेला गया, जिसमें बेहद खराब गेंदबाजी के कारण भारतीय टीम को हार मिली. मैच में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 208 रनों का स्कोर बनाया था.

पहली बार ओपनिंग करने आए थे कैमरून

मगर खराब गेंदबाजी के कारण मैच हाथ से निकल गया. कैमरून ग्रीन की आतिशी पारी के बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. भारतीय टीम के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने 30 बॉल पर 71 रनों की दमदार पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 5 छक्के और 7 चौके जमाए. जबकि केएल राहुल ने 35 बॉल पर 55 रन बनाए.

209 रनों के टारगेट के जवाब में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरॉन फिंच ने अपने साथ युवा ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को पहली बार ओपनिंग में मौका दिया. इंटरनेशनल क्रिकेट में कैमरून पहली बार ओपनिंग कर रहे थे. इस मैच से पहले तक कैमरून ने 5, 6, 7 और 8 नंबर पर ही बैटिंग की थी. साथ ही टी20 में पहली बार भारतीय टीम के खिलाफ मैच खेल रहे थे.

