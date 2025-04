Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी की पारी देख गदगद हुए CM नीतीश कुमार, 10 लाख रुपये के इनाम की घोषणा

राजस्थान रॉयल्स (RR) की खोज बिहार के 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने सोमवार को इतिहास रच दिया. वह आईपीएल में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए. वैभव को उनके रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बधाई दी है.

Vaibhav Suryavanshi was honoured by Nitish Kumar last year. (X @NitishKumar)