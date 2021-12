BBL 2021: बिग बैश की धमाकेदार शुरुआत, मैक्सवेल की टीम 61 पर ही ऑलआउट

एक तरफ कई देशों में टेस्ट सीरीज़ चल रही हैं, तो दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग की शुरुआत हो गई है. रविवार को बिग बैश 2021 का पहला मैच खेला गया, जिसमें कमाल का मुकाबला देखने को मिला.

सिडनी सिक्सर्स ने पहले ही मैच में 213 का बड़ा स्कोर बनाया, जबकि मेलबर्न की टीम सिर्फ 61 रनों पर ऑलआउट हो गई. सिडनी ने कुल 152 रनों से जीत दर्ज की.

इस मैच में मेलबर्न ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी थी, लेकिन ये फैसला उसके लिए सही साबित नहीं हुआ. सिडनी की टीम की धमाकेदार शुरुआत रही, ओपनर्स ने नौ ओवर में ही 90 रनों की पार्टनरशिप की. जोश फिलीप ने 47 बॉल में 83 रन बनाए, तो जेम्स विन्स ने 29 बॉल में 44 रन बनाए.

कप्तान मोइजिज हेनरिक्स ने शानदार पारी खेलते हुए 38 बॉल में 76 रन बनाए. सिडनी सिक्सर्स ने अपने 20 ओवर में कुल 213 रन बनाए. जवाब में मेलबर्न की पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई.

