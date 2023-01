Big Bash League: छत पर लगकर पिच के पास ही गिर गई बॉल, फिर भी हुआ सिक्स Video

दुनिया भर में इस समय टी20 लीगों का आयोजन हो रहा है. इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलियाई जमीं पर बिग बैश लीग का भी आयोजन हो रहा है. शनिवार (14 जनवरी) को मेलबर्न स्टार्स और मेलबर्न रेनेगेड्स का मुकाबला हुआ, जहां रेनेगेड्स की टीम छह रनों से विजयी हुई. मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम की जीत के हीरो सैम हार्पर रहे जिन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली थी.

छत से टकराई गेंद लेकिन मिला सिक्स

मुकाबले के दौरान दो मौके ऐसे आए जब गेंद बैटर के बल्ले से लगने के बाद रूफ पर जा टकराई और बल्लेबाज को छह रन मिले. पहली बार मेलबर्न स्टार्स की पारी के तीसरे ओवर में यह वाकया हुआ. विल सदरलैंड की पांचवीं गेंद को जो क्लार्क ने मिड-विकेट के ऊपर से खेलने का प्रयास किया, लेकिन बॉल उनके बल्ले से लगकर 38 मीटर ऊंची स्टेडियम की छत से टकराकर पिच के पास ही गिरा, ऐसे में जो क्लार्क को छह रन मिले.

Beau Webster sends ANOTHER one into the Marvel Stadium roof - and that'll be another SIX runs!! 🤯#BBL12 pic.twitter.com/3YdMNv0cLv