Rohit Sharma, Ind vs Wi 2nd T20: अहम मौके पर भुवनेश्नर ने छोड़ा कैच, गुस्से में रोहित ने मारी बॉल को लात

Rohit Sharma, Ind vs Wi 2nd T20: भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच खेले गए दूसरे टी-20 मैच में टीम इंडिया की खराब फील्डिंग ने हर किसी को अचंभे में डाल दिया. टीम इंडिया ने इस मैच में दो अहम कैच छोड़े. लेकिन अंत में जब मैच काफी रोमांचक मोड़ पर था, उस वक्त अनुभवी बॉलर भुवनेश्वर कुमार ने एक कैच छोड़ा जिसपर कप्तान रोहित शर्मा भी खफा हो गए.



वेस्टइंडीज़ की पारी के 16वें ओवर में जब भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग कर रहे थे, उस वक्त वेस्टइंडीज़ के रॉवमैन पावेल ने बड़ा शॉट खेलना चाहा. बॉल सीधा खड़ी हो गई और पिच के पास ही रही, भुवनेश्नर ने अपनी ही बॉल पर ये कैच लेना चाहा लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए.

एक ऊंचा लेकिन आसान कैच भुवनेश्वर कुमार ने टपका दिया, जबकि बगल में ही कप्तान रोहित शर्मा कैच लेने को तैयार थे. बॉल नीचे गिरी तो रोहित शर्मा का रिएक्शन देखने लायक था, उन्होंने बॉल पर लात मारी और गेंद दूर चली गई.

