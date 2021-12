BBL 2021: BBL में रसेल का तूफान, 200 के स्ट्राइक से की बैटिंग, जड़ दिए 5 छक्के

ऑस्ट्रेलिया में चल रही बिग बैश लीग में रविवार को जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला. वेस्टइंडीज़ के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने अपनी टीम मेलबर्न स्टार्स के लिए ताबड़तोड़ बैटिंग की और अंतिम ओवर्स में अपनी टीम को जीत दिला दी. आंद्रे रसेल ने सिर्फ 21 बॉल में 42 रन बनाए.

आंद्रे रसेल ने अपनी पारी में कुल 5 छक्के जड़े और एक चौका भी मारा. आंद्रे रसेल ने 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए और अपनी टीम को जीत दिला दी. मेलबर्न स्टार्स को 152 रनों का टारगेट मिला था, जिसे 17 बॉल पहले ही पा लिया.

That was a ROLLERCOASTER of an over for DreRuss #BBL11 pic.twitter.com/kobkADByEG