विराट कोहली के सफेद जर्सी उतारने से सबसे ज्यादा राहत में इस देश के क्रिकेटर, गेंदबाजों के लिए हमेशा बने रहे 'चट्टान'

भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने शानदार टेस्ट करियर को विराम दिया. कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में शानदार प्रदर्शन से महानता हासिल की है. अब वह सफेद जर्सी पहनकर उनके गेंदबाजों को परेशान नहीं कर पाएंगे. ऑस्ट्रेलिया के सभी अखबारों ने उनकी तारीफों के पुल बांधे हैं. कोहली ने 123 मैचों में 46. 85 की औसत से 30 शतक समेत 9230 रन बनाने के बाद टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया. वह टी20 इंटरनेशनल से पहले ही विदा ले चुके हैं.

36 साल के विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा तो ऑस्ट्रेलिया के मुख्य अखबार ‘दैनिक सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड’ ने इस भारतीय आइकन के बारे में कहा, ‘ऑस्ट्रेलियाई लोगों को कोहली का अविश्वसनीय बल्लेबाजी कौशल और मैदान पर तीखे तेवर का संयोजन आकर्षित करता था जिससे कइयों को उसमें अपनी झलक दिखा दी.’

अखबार ने लिखा, ‘कोहली की ऑस्ट्रेलिया में पहली सीरीज 2011-12 में थी, जिसमें माइकल क्लार्क की अगुआई वाली टीम का प्रदर्शन एकतरफा रहा. 4-0 के स्कोरलाइन के बावजूद कोहली ने कई समकालीनों की तुलना में अधिक निडरता दिखाई और एडिलेड में शतक के साथ इसका समापन किया.’

इसमें लिखा, ‘एससीजी दर्शकों को उंगली दिखाने के लिए उनकी आलोचना भी हुई.’ अखबार ने लिखा, ‘यह ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों के साथ लड़ाई की शुरुआत थी जो इस साल जनवरी में टेस्ट क्रिकेटर के रूप में उनके अंतिम दिन समाप्त हुई जब उन्होंने उसी भीड़ को ‘सैंडपेपर’ का इशारा किया.’

‘ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कोरपोरेशन’ (ABC) ने भारत के टेस्ट कप्तान के रूप में उनके सफल कार्यकाल पर प्रकाश डाला, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक सीरीज जीत भी शामिल है.

एबीसी ने लिखा, ‘उनके टेस्ट करियर को 2014 से 2022 के बीच कप्तान के रूप में उनके कार्यकाल के लिए भी याद किया जाएगा, जिसमें उन्होंने 68 टेस्ट मैचों में से 40 में जीत दिलाई और इस प्रारूप में देश के सबसे सफल कप्तान बने तथा दक्षिण अफ्रीका के ग्रीम स्मिथ (53) और ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग (48) और स्टीव वॉ (41) के बाद जीत के मामले में चौथे स्थान पर रहे.’

‘न्यूज डॉट कॉम डॉट एयू’ में छपी खबर का शीर्षक ‘विराट कोहली ने संन्यास की घोषणा करके 1.4 अरब दिलों को तोड़ दिया.’

