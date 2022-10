Australia vs West Indies: तीन बॉल में दो कैच ड्रॉप... इस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी गलतियों से हारा वेस्टइंडीज

Australia vs West Indies: वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम इन दिनों ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर है. यहां दोनों टीमों के बीच दो मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. इसके बाद दोनों टीमों को यहीं पर टी20 वर्ल्ड कप भी खेलना है. सीरीज का पहला टी20 मैच बुधवार (5 अक्टूबर) को खेला गया.

मैच काफी रोमांचक रहा, जिसमें वेस्टइंडीज टीम अपनी ही गलती से हारी है. दरअसल, मैच में आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलियाई टीम को 11 रनों की जरूरत थी और उसके 7 विकेट गिर चुके थे. तब वेस्टइंडीज टीम ने आखिरी ओवर में तीन बॉल पर दो बार कैच छोड़ दिए और इस तरह मैच भी गंवा दिया.

वेस्टइंडीज ने दिया 146 रनों का टारगेट

दरअसल, मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 145 रन बनाए थे. काइल मेयर्स ने 39 और ओडीन स्मिथ ने 27 रन बनाए थे. तेज गेंदबाज जोस हेजलवुड ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके थे. इसके बाद 146 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम की भी हालत खराब हो गई थी.

क्वींसलैंड के कैरारा ओवल में खेले गए इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 21 रनों पर ही दो विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद टीम ने संभलते हुए 19 ओवर में 7 विकेट पर 135 रन बना दिए थे. आखिरी 6 बॉल पर 11 रनों की जरूरत थी और क्रीज पर मैथ्यू वेड 32 और मिचेल स्टार्क 2 रन बनाकर खेल रहे थे.

