Ashes 2022, Aus Vs Eng: ऑस्ट्रेलिया का हर पैंतरा फेल, इंग्लैंड ने एक विकेट रहते बचाया टेस्ट मैच

Ashes 2022, Aus Vs Eng: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा एशेज़ सीरीज़ का चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है. ऑस्ट्रेलिया की ओर से आखिरी दिन हर तरह की कोशिश की गई, लेकिन इंग्लैंड ने अंत में एक विकेट से इस मैच को बचा लिया. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया अभी भी 3-0 से इस सीरीज़ में आगे चल रही है.

ऑस्ट्रेलिया की कोशिश थी थी इस मैच को जीतकर वो 5-0 के सपने को साकार कर सके, लेकिन जैक लीच, स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन ने अपनी टीम की लाज बचा ली. आखिरी के इन तीन बल्लेबाजों ने करीब 11 ओवर तक बल्लेबाजी की और ऑस्ट्रेलिया को विकेट के लिए तरसा दिया.



आखिरी एक विकेट के लिए तरस गया ऑस्ट्रेलिया

इनमें से जैक लीच और स्टुअर्ट ब्रॉड ने करीब 50 से ज्यादा बॉल खेलीं. इसके बाद जब आखिरी विकेट के लिए जेम्स एंडरसन आए, तो कुछ देर बाद ही खराब लाइट की वजह से स्पिनर्स को लगाना पड़ा और फिर मैच ड्रॉ का फैसला हो गया.

आखिरी दिन इंग्लैंड की ओर से बेन स्टोक्स, जॉनी बेयरस्ट्रॉ और अन्य बल्लेबाजों ने मैच बचाने की कोशिश की. लेकिन ऑस्ट्रेलिया को सफलता मिलती गई, तब ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले को जीतकर 4-0 की बढ़त बना लेगा. 193 के स्कोर पर बेन स्टोक्स आउट हुए और उसके बाद जॉस बटलर, मार्क वुड और जॉनी बेयरस्ट्रॉ भी चलते बने. इंग्लैंड का नौंवा विकेट 270 के स्कोर पर गिरा. लेकिन उसके कुछ देर बाद ही खराब रोशनी की वजह से मैच रुका और ड्रॉ भी हो गया.

