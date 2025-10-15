ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने उड़ाया भारत के ‘नो हैंडशेक’ रुख का मजाक, वीडियो पर मचा बवाल

ऑस्ट्रेलिया के स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Kayo Sports का एक प्रोमो वीडियो इन दिनों सुर्खियों में है. यह वीडियो अब डिलीट किया जा चुका है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर भारी विवाद मचा हुआ है. इसमें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों ने भारत के पाकिस्तान के साथ ‘नो हैंडशेक पॉलिसी’ को मज़ाक का विषय बना दिया.
भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले प्रमोशनल मकसद से बनाए गए इस वीडियो में जोश हेजलवुड, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल मार्श, जेक फ्रेजर-मैक्गर्क और महिला टीम की खिलाड़ी ग्रेस हैरिस शामिल थीं. वीडियो की शुरुआत एंकर इयान हिगिंस के बयान से होती है- 'हम जानते हैं कि भारत हमारे यहां आने वाला है, लेकिन हमने उनकी एक बड़ी कमजोरी खोज निकाली है.'
इसके बाद को-होस्ट सैम पेरी हाथ मिलाने का इशारा करते हुए कहते हैं, 'उन्हें पारंपरिक ग्रीटिंग (हैंडशेक) का खास शौक नहीं है. तो क्यों न हम उन्हें गेंद फेंकने से पहले ही असहज कर दें?'
फिर खिलाड़ियों ने अपने-अपने अंदाज में वैकल्पिक अभिवादन दिखाए- ग्लेन मैक्सवेल और फ्रेजर-मैक्गर्क ने फिस्ट बंप करने की कोशिश की, जो मजाकिया अंदाज में गड़बड़ हो गई. वहीं महिला खिलाड़ियों ग्रेस हैरिस और सोफी मोलिन्यूक्स ने कुछ बेहद हास्यास्पद, लेकिन रचनात्मक ग्रीटिंग्स की नकल की.
कप्तान मिचेल मार्श ने ‘फिंगर इन द आइस कप’ जेस्चर सुझाया- जो वर्ल्ड कप विजेता बल्लेबाज ट्रैविस हेड का मशहूर सेलिब्रेशन है. महिला टीम की कप्तान एलिसा हीली ने अपने प्रसिद्ध ‘हीली हैंड्स’ जेस्चर का जिक्र किया, जो सोशल मीडिया पर काफी चर्चित है.
हालांकि यह वीडियो हल्के-फुल्के मनोरंजन के लिए बनाया गया था, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे भारतीय फैन्स ने असंवेदनशील बताया. बढ़ते विरोध के बीच Kayo Sports ने वीडियो को हटा दिया.
AUS players pre-India clip mocks India no-handshake theatre vs Pak. Why Aussie media & players laughing at stance sold as national pride? @BCCI @JayShah @GautamGambhir @narendramodi @ICC @MithunManhas @vikrantgupta73 @rawatrahul9 @mufaddal_vohra @PadmajaJoshi @ShivAroor pic.twitter.com/lSbuyhEcui— Maham Fazal (@MahamFazal_) October 14, 2025
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली सफेद गेंद सीरीज को लेकर अब उत्साह और बढ़ गया है. तीन वनडे और तीन टी20 मैचों की इस सीरीज में शुभमन गिल वनडे टीम की कप्तानी करेंगे, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी भी होगी. वहीं, सूर्यकुमार यादव 29 अक्टूबर से कैनबरा में शुरू होने वाली टी20 सीरीज में कप्तान होंगे.
दरअसल, सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप में पाकिस्तान से हाथ मिलाने से इनकार किया था. उन्होंने बाद में बताया कि यह कदम पहलगाम आतंकी हमले में शहीद लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए उठाया गया था. एशिया कप में पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जीत भारतीय सेना को समर्पित की थी.
हालांकि पाकिस्तान ने इस रुख को ‘राजनीतिक’ करार देते हुए आईसीसी में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. जवाब में भारत ने भी पाक खिलाड़ियों हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की भड़काऊ हरकतों (जेट क्रैशिंग और राइफल मिमिक्री) पर आपत्ति जताई.
विवाद तब और बढ़ गया जब ट्रॉफी सेरेमनी के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने एसीसी चेयरमैन और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया. नतीजा यह हुआ कि ट्रॉफी बिना किसी औपचारिक समारोह के मंच से हटा दी गई.