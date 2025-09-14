भारत-PAK मैच के बीच ट्रेंड में क्यों आए अफ्रीकी देश एस्वातिनी और मोजाम्बिक, ये है वजह

14 सितंबर (रविवार) को भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का ब्लॉकबस्टर मुकाबला होना है. ग्रुप-बी का यह मुकाबला दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में है. भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपने-अपन शुरुआती मुकाबले में धामकेदार जीत हासिल की थी. इसके चलते दोनों टीम्स का उत्साह चरम पर है.

भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं. विपक्षी दलों के नेता और कुछ पूर्व क्रिकेटर्स सरकार से पूछ रहे हैं कि यदि खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते, तो भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच कैसे हो सकता है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार क्रिकेट के मैदान पर दोनों टीम्स आमने-सामने हो रही हैं.

सोशल मीडिया के जरिए भी काफी सारे फैन्स इस मुकाबले का बायकॉट करने की अपील कर रहे हैं. फैन्स तो यहां तक कह रहे हैं कि वो भारत-पाकिस्तान का मैच देखने की बजाय बाकी मैचों में दिलचस्पी लेंगे. रविवार को ही इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का तीसरा एवं निर्णायक मुकाबला खेला जाना है. वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वूमेन्स ओडीआई सीरीज का पहला मुकाबला भी हो रहा है.

एस्वातिनी और मोजाम्बिक क्यों कर रहा ट्रेंड?

यहां तक कि कुछ फैन्स एस्वातिनी और मोजाम्बिक के बीच हो रहे टी20 सीरीज के पांचवें मुकाबले को लेकर चर्चा कर रहे हैं. अफ्रीका के इन दो देशों की पहचान क्रिकेट जगत में कोई खास नहीं है. लेकिन अब ये दोनों देश ट्रेड में आ गए हैं. एक बात गौर करने वाली है एस्वातिनी और मोजाम्बिक के बीच के मुकाबले टी20 इंटरनेशनल के दायरे में आते हैं.

Insane things happening at the Mozambique vs Eswatini game https://t.co/CkJg0BdmyU — Sparsh Sehgal (@sparsh_sehgal) September 14, 2025

Big matches on 14th September (Sunday) :



- India Vs China, Women's Hockey Asia Cup 2025 Final (5.30pm)



- India Vs Australia, 1st ODI (1.30pm)



- Eswatini Vs Mozambique (4.30pm)



- England Vs South Africa, 3rd T20I (7pm)



A SUPER SUNDAY ON THE CARDS FOR FANS AROUND THE WORLD! pic.twitter.com/UPAid0BFWZ — Richard Kettleborough (@RichKettle07) September 13, 2025

पांच मैचों की टी20 सीरीज में मेजबान एस्वातिनी पहले ही 4-0 की लीड ले चुका है. अब मैल्कर्न्स में हो रहे पांचवें टी20 मुकाबले को जीतकर एस्वातिनी की टीम मेहमानों का सूपड़ा साफ करना चाहेगी. हालांकि दोनों टीमों के बीच सीरीज का जो चौथा मुकाबला खेला गया था, वो काफी रोमांचक रहा.

13 सितंबर को खेले गए उस मुकाबले में एस्वातिनी ने कप्तान आदिल बट की शानदार इनिंग्स (81 रन) के दम पर चार विकेट खोकर 222 रन बनाए थे. फिर मोजाम्बिक ने सलामी बल्लेबाज जोआओ होउ की शतकीय पारी (107*) की बदौलत इतने ही विकेट खोकर 222 रन बनाए. इसके चलते मुकाबला सुपर ओवर में गया, जहां एस्वातिनी ने जीत हासिल की.

